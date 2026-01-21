Dragon Ball revelará su futuro y anunciará nuevos proyectos muy pronto; fecha para conocer el próximo juego de la saga y ver el posible regreso del anime y manga

El 25 de enero se llevará a cabo el evento en vivo Dragon Ball Genkidamatsuri, donde se compartirán noticias de la franquicia

Con 40 años a sus espaldas, Dragon Ball permanece como un pilar en la industria del entretenimiento. En los últimos años vimos un resurgimiento de la franquicia con proyectos animados, el regreso del manga y nuevos videojuegos; sin embargo, y tras el fallecimiento de Akira Toriyama, el futuro luce incierto.

Si bien hace un par de años presenciamos los estrenos de un nuevo anime escrito por el autor original y varios proyectos en el terreno del gaming, la comunidad aún se pregunta qué le depara el destino al cómic de Toyotaro. También hay incertidumbre sobre si habrá una continuación de la serie de Toei Animation.

Fecha y horario del Dragon Ball Genkidamatsuri

Muy pronto saldremos de duda y conoceremos el futuro de la franquicia. En octubre del año pasado, los responsables de la propiedad intelectual anunciaron el Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento en vivo que pretende celebrar el 40.° aniversario de la obra de Akira Toriyama.

La convención temática se llevará a cabo formalmente el próximo 25 de enero de 2026 en el Makuhari Messe, el centro de conferencias ubicado en la ciudad de Chiba, Japón. Si bien la entrada al recinto es gratuita, los fanáticos sólo podrán obtener boletos mediante un sorteo.

La buena noticia es que en México y el resto del mundo podremos ver el show en vivo a través de una transmisión en vivo en el canal de Toei Animation. La ceremonia se dividirá en fases, cada una enfocada en una actividad. Se espera que haya presentaciones en el escenario, así como paneles centrados en juegos y torneos.

La convención Dragon Ball Genkidamatsuri se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 en Japón

El evento Dragon Ball Genkidamatsuri iniciará actividades el 25 de enero de 2026 a las 10:00 AM JST, lo que significa que podremos sintonizarlo a partir de las 7:00 PM del 24 de enero en nuesra región. Durante este primer panel se revelará un “superanuncio” relacionado con un nuevo proyecto.

Posteriormente, a las 11:00 AM de Japón (8:00 PM del sábado en CDMX) se celebrará una conferencia en la que se mostrará un nuevo juego de la franquicia. La etapa de revelaciones finalizará a las 1:00 PM JST (10:00 PM en Ciudad de México) con otro panel especial en el que se profundizará en una sorpresa.

El calendario de actividades queda de la siguiente manera:

Panel Parte 1 con un “superanuncio” de un nuevo proyecto (7:00 PM del 24 de enero de 2026, hora CDMX)

Revelación de un nuevo videojuego de Dragon Ball (8:00 PM)

Panel Parte 2 con un superanuncio de una nueva producción de la franquicia (10:00 PM)

¿Qué esperar del próximo evento de Dragon Ball?

Si bien las primeras horas de la convención serán las más importantes en término de anuncios, en el recinto habrá muchas actividades. También se celebrarán paneles dedicados a Dragon Ball Legends y Dokkan Battle, los títulos de dispositivos móviles. De igual manera, habrá un evento enfocado en el juego de cartas Divers.

En el recinto se darán cita Masako Nozawa, la actriz de voz de Goku; y Hironobu Kageyama, cantante de Cha-La Head-Cha-La y otros temas icónicos. Los fanáticos de hueso colorado deben permanecer a la expectativa, pues se espera que haya exhibiciones de los borradores originales del manga y otras sorpresas emocionantes.

Hasta este momento, ni el productor Akio Iyoku ni miembros de Toei Animation se han pronunciado sobre los anuncios que se darán a conocer en el escenario del Dragon Ball Genkidamatsuri. Por supuesto, los fanáticos esperan que se revelen la continuación del manga de Toyotaro y la segunda temporada de Dragon Ball Super.

Los fanáticos esperan que, durante el evento, se confirme el regreso del manga de Toyotaro y la continuación del anime Dragon Ball Super

El sucesor de Akira Toriyama ya dejó caer la posibilidad de retomar el cómic japonés con una historia completamente inédita, mientras que rumores previos señalaron que el anime de 2015 volverá con nuevos episodios. Informes y filtraciones recientes también adelantaron el anuncio de un posible remake de la serie original o una película para cines. Lo cierto es que ninguno de estos proyectos es oficial, pero eso podría cambiar pronto.

Pero cuéntanos, ¿qué crees que se revelará en la convención? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

