Gratis: este juego de $180 MXN tiene 100% de descuento en Steam y puedes conseguirlo sin costo por tiempo limitado

Una buena forma de iniciar la semana es descubriendo un nuevo juego, y más aún cuando está disponible con 100% de descuento y se puede conseguir gratis. Los usuarios de Steam tienen una última oportunidad para conseguir sin costo un divertido juego de gestión que promete cientos de horas de entretenimiento, en una experiencia adictiva y desafiante.

El título de Turquoise Revival Games y GrabTheGames debutó en 2022 con la aprobación de los entusiastas del género, que lo describen como un juego divertido al que hay que dedicarle algunas horas para comprender su entretenida propuesta. El título está disponible gratis para PC, pero la promoción concluirá en las próximas horas, así que queda poco tiempo para reclamarlo sin costo.

Un divertido juego de gestión y simulación está disponible gratis en Steam

Los juegos de gestión y simulación exigen un poco de dedicación para comprender sus sistemas y así poder sacarles el máximo partido. La clave del género está en planificar bien cada decisión y optimizar los recursos desde el principio. Smart Factory Tycoon reta a los jugadores a comprender sus mecánicas para construir un imperio industrial y convertirse en millonarios.

El título recibió críticas mixtas por parte de la comunidad de Steam. Mientras que los amantes del género le dieron su aprobación —por se una experiencia divertida y sencilla de comprender—, algunos jugadores no quedaron satisfechos con su propuesta por no estar tan familiarizados con los juegos de gestión.

Smart Factory Tycoon está disponible gratis en Steam

Smart Factory Tycoon es un juego de gestión y simulación empresarial en el que el jugador asume el control de una fábrica automatizada. El objetivo es diseñarla, optimizarla y convertirla en un imperio industrial rentable. El núcleo de la experiencia es planificar la producción, la adquisición y mejora de maquinaria avanzada y la gestión de robots asistentes.

El juego para PC está disponible gratis en Steam por tiempo limitado. Los jugadores interesados tienen hasta el mediodía de mañana, 20 de enero, para aprovechar la promoción y así ahorrar $178.99 MXN, que es el precio regular de Smart Factory Tycoon. Para obtenerlo sin costo, basta con ir a su página de Steam y dar clic en el botón “Añadir a la cuenta”.

¿Qué ofrece el juego gratuito?

Además de sus mecánicas de gestión y simulación, Smart Factory Tycoon tiene un fuerte componente estratégico. Los jugadores pueden investigar nuevas tecnologías, ampliar las instalaciones con nuevos edificios y organizar la logística de distribución por tierra, mar y aire. Todo ello mientras se analiza el mercado para adaptarse a las tendencias y a las diferentes categorías de productos.

Por otro lado, el título explora la sostenibilidad y la gestión económica responsable. El jugador puede invertir en energías renovables como paneles solares y turbinas eólicas, plantar árboles y mejorar la eficiencia energética para reducir costes y aumentar la reputación de su fábrica. A esto se suma la necesidad de equilibrar ingresos y gastos para evitar la quiebra.

La promoción de Steam concluirá mañana

“Smart Factory Tycoon es un juego de gestión de magnates millonarios donde tendrás que liderar la fábrica de tus sueños, trabajando con asistentes robots. ¡Diseña la fábrica de tus sueños, planifica todos los pasos de producción, investiga nuevas tecnologías y conviértete en un magnate millonario!”.

