Dragon Ball: Sparking! ZERO es más popular de lo que piensas: el juego de lucha aún reúne a más de un millón de jugadores cada mes

El videojuego de Spike Chunsoft y Bandai Namco recibió un reconocimiento en una premiación de PlayStation gracias a su gran éxito

Dragon Ball: Sparking! ZERO generó muchas expectativas debido a que se trata de la secuela de Budokai Tenkaichi 3, uno de los juegos más queridos por los fanáticos del manga de Akira Toriyama. Tras su debut histórico a finales de 2024, muchos creían que el título perdió su chispa; sin embargo, aún hay miles de personas que lo juegan todos los días.

El título de peleas presentó el roster más grande en la historia de la franquicia, con un total de 182 peleadores. Además, el estilo visual recuerda de inmediato al arte del popular anime de Toei Animation. Estos elementos llamaron la atención de propios y extraños, y permitieron que el juego fuera un éxito con 3 millones de unidades vendidas en apenas 24 horas.

En los meses posteriores, el proyecto de Spike Chunsoft mantuvo el buen ritmo y logró despachar 5 millones de copias; sin embargo, muchos especularon que su popularidad disminuyó considerablemente debido a la falta de actualizaciones regulares y otros problemas. Parece que el juego se mantiene a flote sin problemas, contrario a lo que piensa la comunidad.

Dragon Ball: Sparking! ZERO atrae a más de un millón de fans cada mes

A pesar de que Bandai Namco lanzó varios paquetes DLC que agregaron personajes populares como Goku Super Saiyajin 4, Gohan Bestia y Piccolo Orange, el videojuego de peleas sufrió una caída significativa en el número de usuarios activos en Steam.

Ese único dato disponible hizo pensar a los fans que Dragon Ball: Sparking! ZERO está en problemas, un temor que tiene sentido si se toma en cuenta que los tiempos de espera para encontrar rivales en el modo online son cada vez más extensos. No obstante, el equipo desarrollador argumenta que el juego aún es muy popular.

El título basado en la obra de Akira Toriyama fue uno de los ganadores del Gran Premio en los PlayStation Japan/Asia Partner Awards de 2025. Durante el evento, el productor Jun Furutani reflexionó sobre el éxito del proyecto y explicó que, más de un año después del lanzamiento original, aún reúne a más de un millón de jugadores cada mes.

Más de un millón de personas aún juegan Dragon Ball: Sparking! ZERO cada mes

“Muchas gracias por este prestigioso premio. Creo que solo es posible gracias al apoyo de nuestros fans. Muchos entusiastas de este juego y de la serie estuvieron entusiasmados antes del estreno. Incluso ahora, un año después, más de un millón de personas lo juegan cada mes, así que siento que contamos con el apoyo de mucha gente”, aseguró el productor.

Aunque los datos de Steam pintan un panorama desalentador, la realidad en consolas parece ser muy distinta. Dragon Ball: Sparking! ZERO está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y en noviembre se lanzaron las versiones para de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Parece que miles de jugadores disfrutan los combates en estas plataformas.

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibirá más DLC

El productor Jun Furutani reconoce que el éxito del título se debe a la popularidad de la franquicia, pero también considera que el equipo hizo un gran trabajo en capturar y replicar la esencia de los combates de la serie animada con las mecánicas del juego.

“Creo que, en última instancia, todo se reduce a la profundidad con la que los jugadores pueden experimentar combates que se sienten auténticamente Dragon Ball. Por ejemplo, si Vegeta dispara un Galick Gun, en lugar de tener que esquivar como en un juego de lucha típico, se puede contrarrestar con un Kamehameha. Tengo la sensación de que muchos jugadores disfrutan de este estilo de combate al estilo Dragon Ball”, comentó.

Los fanáticos estarán felices de saber que Spike Chunsoft trabaja en más contenido. El título recibió su primera expansión temática de la película Super Hero a inicios de 2025, mientras que la segunda tanda DLC llegó poco después en abril de este año. Posteriormente, el tercer paquete se lanzó en septiembre y presentó más luchadores de DB Daima.

Dragon Ball: Sparking! ZERO no disminuirá el ritmo y recibirá más DLC, como personajes y otras novedades, en 2026

Aunque se desconoce qué es lo que está por venir, los desarrolladores de Dragon Ball: Sparking! ZERO ya prometieron que en 2026 habrá “nuevos personajes y mucho más contenido”. Se compartirá información adicional sobre el tema en enero del próximo año.

Pero cuéntanos, ¿aún juegas el título de lucha? Déjanos leerte en los comentarios.

