Dragon Ball Super: Beerus ya tendría mes de estreno, ¿cuándo debutaría el remake del anime?

La serie animada de Toei Animation llegará oficialmente en el otoño de 2026, y una nueva pista habría revelado la ventana de estreno

Dragon Ball Super dividió las opiniones de la comunidad, pero eventualmente encontró su lugar en los corazones de los fanáticos. Tras años de ausencia, finalmente regresará con un remake de los primeros arcos del show original. Aunque ya conocemos que el debut está previsto para este año, una nueva pista habría achicado la ventana de estreno.

El anime de Toei Animation comenzó su emisión en 2015 y llegó a su conclusión en 2018 tras 131 episodios. Aunque las aventuras de Goku y compañía continuaron en las películas y el manga de Toyotaro, los seguidores de la franquicia se preguntaban cuándo regresaría la serie de TV.

Después de años de rumores y especulación, los productores finalmente confirmaron la adaptación del arco de Moro, una de las historias más populares del manga. Pero antes de llegar a ese punto, primero se lanzará Dragon Ball Super: Beerus, una versión actualizada de la primera saga del show. Una nueva pista habría revelado el mes de lanzamiento.

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Dragon Ball Super: Beerus debutaría en octubre de 2026

La primera vez que conocimos este proyecto fue durante el Genkidamatsuri, un evento en el que Toei Animation y Bandai Namco revelaron los próximos productos de la franquicia creada por Akira Toriyama. En la misma presentación se mostró el primer adelanto de Project Age 1000, el nuevo videojuego de la serie que resultó ser Xenoverse 3.

Del lado de la televisión, el productor Akio Iyoku mostró el trailer revelación de Dragon Ball Super: Beerus, una especie de “remake” de la serie de 2015 que incluirá mejor animación y ajustes narrativos. En aquel momento se informó que el estreno está previsto para el otoño de 2026.

Aunque se compartió más información y un nuevo adelanto sobre el proyecto durante el evento Games Battle Hour 2026, la fecha de estreno permanece como un misterio. Ahora, sin embargo, una nueva pista sugiere que el lanzamiento está a sólo algunos meses de distancia.

Las nuevas figuras inspiradas en Bills y Whis de Dragon Ball Super: Beerus se lanzarán al mercado en octubre de 2026

Tal como señaló el usuario de redes sociales Baggie_Saiyan, recientemente se mostraron las nuevas figuras de colección inspiradas en Bills y Whis. Estas estatuillas están modeladas específicamente a partir de la apariencia que tendrán los personajes en Dragon Ball Super: Beerus.

Estos artículos llegarán a las tiendas en octubre de 2026. Aunque es posible que el estreno de las figuras no esté vinculado con el nuevo anime, tendría mucho sentido que se lanzara simultáneamente para crear sinergia comercial. Además, esa ventana encaja perfectamente con la temporada de otoño

Tendría mucho sentido que Dragon Ball Super: Beerus debute ese mes, sobre todo al recordar que Daima, el último anime en el que participó Akira Toriyama, llegó a la TV japonesa y plataformas de streaming el 11 de octubre de 2024.

El remake de Dragon Ball Super tendrá mejor animación y otros cambios

Es importante señalar que Toei Animation aún no revela cuándo debutará la serie, así que se recomienda tomar esta información con cautela y esperar un anuncio oficial. Aunque la fecha de estreno permanece como un misterio, ya conocemos mucha información sobre este proyecto.

Durante el evento Games Battle Hour 2026, el productor Akio Iyoku se refirió a Dragon Ball Super: Beerus como una versión Enhanced, por lo que no será un remake completo hecho desde 0. Aun así, la nueva serie aprovechará las tecnologías modernas para llevar el show original a un nuevo nivel de calidad en términos visuales.

Toei Animation añadió nuevas escenas, mejoró la dirección artística, volvió a renderizar algunas escenas y “reconstruyó completamente la historia” para expresar el mundo creado por Akira Toriyama con “mayor precisión y exactitud”. Uno de los cambios más importantes estará enfocado en Bills, que ahora será más aterrador.

El remake de Dragon Ball Super hará cambios narrativos, agregará nuevas escenas y tendrá mejor animación

Se desconoce cuánto durará este relanzamiento, pero informes extraoficiales indican que la trama no tendrá relleno. Se estima que el arco de la Batalla de los Dioses tendrá un total de 6 capítulos, mientras que la saga de la Resurrección de Freezer se extenderá por hasta 6 episodios. Se desconoce si las historias de Goku Black y el Torneo del Poder formarán parte de este remake.

Pero dinos, ¿cuándo crees que debute el anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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