Dragon Ball Super: ¿cuántos episodios tendrá Beerus y el resto de arcos en el remake? El nuevo anime será más corto y con menos relleno

De acuerdo con un informante, la nueva serie de Toei Animation narrará la historia original de una manera más concisa

Dragon Ball Super: Beerus es el nombre que lleva el nuevo anime oficial de la franquicia, que en realidad es una especie de remake del primer arco antagonizado por Bills. Se espera que las próximas sagas de la serie original reciban el mismo tratamiento, así que es inevitable preguntarse cuántos episodios tendrá cada parte de la historia.

Toei Animation es cauteloso al respecto, y es posible que tengamos que esperar hasta la emisión de este otoño para conocer más detalles oficiales sobre la duración; sin embargo, un famoso insider reveló un aproximado de cuántos capítulos tendrán los primeros 3 arcos del show de televisión.

En caso de que la información sea precisa, todo parece indicar que el remake será notablemente más corto que el anime de 2015 y, en consecuencia, tendrá menos relleno.

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Este sería el número de episodios de Dragon Ball Super: Beerus

Este reporte proviene del famoso usuario Venixys, quien ganó reconocimiento en la comunidad gracias a sus filtraciones e informes relacionados con la franquicia de Akira Toriyama. Tras la presentación del evento Battle Hour de hace un par de semanas, el insider, reveló nuevos detalles.

Según la información extraoficial, Dragon Ball Super: Beerus, que abarca todo el arco de Bills, tendría una duración aproximada de 6 episodios. Se trata de una reducción bastante importante con respecto a la serie original, pues dicha saga posee una extensión de 14 capítulos en el anime de 2015.

El adelanto que se compartió durante la presentación en Battle Hour 2026 confirma que, en efecto, el arco de la Resurrección de Freezer también tendrá un remake. Los detalles son incluso más escasos, pero Venixys indica que esta parte de la historia durará entre 5 y 6 episodios.

Dragon Ball Super: Beerus y el resto de arcos tendrían menos capítulos que sus contrapartes del anime original

Por último, el arco del torneo de Champa durará entre 7 y 8 episodios, según la supuesta filtración. El usuario de redes sociales no pudo compartir detalles adicionales sobre la saga de Goku Black y el Torneo del Poder, por lo que deberemos esperar incluso más para conocer cuál será la duración.

En caso de que el reporte sea preciso, los primeros 3 arcos del remake de Dragon Ball Super tendrán una extensión máxima de 20 episodios. En comparación, el capítulo 20 en el anime original aún se sitúa en la historia de Freezer y sus secuaces.

Esto parece indicar que la nueva versión de la serie de Toei Animation eliminará el relleno y se enfocará en los eventos más importantes para hacer avanzar la trama. Se desconoce cuáles son las partes que se quedarán fuera.

La producción del anime avanza a buen ritmo

Si el informe es veraz, el número de capítulos por arco del nuevo remake de Dragon Ball Super quedaría de la siguiente manera:

Beerus (Batalla de los Dioses) ― 6 episodios

La Resurrección de Frezeer ― 5-6 episodios

El Torneo de Champa (Universo 7 vs Universo 6) ― 7-8 episodios

Aunque Venixys ya demostró ser una fuente de fiar, lo mejor será tomar su reporte con pinzas y esperar un anuncio oficial por parte del estudio japonés a cargo del proyecto. De cualquier forma, es lógico pensar en que los responsables del show quieren avanzar con lo más rápido posible para llegar al esperado arco de la Patrulla Galáctica del manga, el cual nunca ha tenido una adaptación al anime.

Por ahora, parece que la producción avanza a buen ritmo. De acuerdo con el filtrador, el trabajo para Beerus ya está prácticamente finalizado, por lo que el equipo se enfoca actualmente en terminar el arco de la Resurrección de Freezer. Parece que aún hay margen para ver algunos cambios, pero el usuario advierte que los fans no deberían esperar grandes ajustes con respecto a los trailers.

Toei Animation ya confirmó la adapación del arco de Freezer

Dragon Ball Super: Beerus empezará su emisión en otoño de 2026, pero se desconoce la fecha de estreno oficial. De igual forma, es un misterio si el anime se transmitirá de forma simultánea en Japón y el resto del mundo a través de una plataforma de streaming, similar a lo que sucedió hace un par de años con Daima.

Pero cuéntanos, ¿te parece una buena idea eliminar el relleno? Déjanos leerte en los comentarios.

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