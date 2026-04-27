Project Helix: la crisis de memoria afectará el precio y la disponibilidad de la próxima consola de Xbox, reconoce Asha Sharma

La crisis de memoria, provocada por el auge de la inteligencia artificial, ya puso de cabeza a la industria de los videojuegos. Expertos creen que la situación mejorará un poco en 2027; sin embargo, el mercado se estabilizaría hasta 2028. Por supuesto, esto pone en aprietos a Xbox, que ya trabaja en el lanzamiento de Project Helix.

La escasez y el encarecimiento de la memoria será uno de los grandes desafíos que Asha Sharma, la nueva jefa de la marca, tendrá que enfrentar durante su gestión. De hecho, ya reconoció que el panorama actual afectará a la próxima consola de Microsoft. Durante una entrevista reciente, la directiva confirmó que la crisis impactará tanto en el precio como en la disponibilidad de Project Helix.

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La crisis de memoria representa un riesgo para Project Helix

A pesar de que Microsoft bajó recientemente el precio de Xbox Game Pass, el panorama no pinta muy bien para el inicio de la nueva generación. Los fabricantes de hardware se han visto obligados a aumentar el precio de sus productos en varias ocasiones. PlayStation y Nintendo están en la lista y, por supuesto, Xbox no es una excepción.

Reportes afirman que Project Helix será una consola bastante costosa por su potencial y sus prestaciones. Si bien Asha Sharma no ha hablado como tal sobre el precio, adelantó que la crisis de memoria sí tendrá un impacto en el costo final del dispositivo. Durante una entrevista con Game File, la ejecutiva aceptó que la escasez y encarecimiento de ciertos componentes influirán en su estrategia para la próxima generación.

Xbox advirtió que la escasez de memoria representará un desafío para su próxima consola

Sharma señaló que la crisis de memoria afectará tanto el precio como la disponibilidad del nuevo sistema. Debido a esto, será muy cautelosa al momento de anunciar una posible fecha de lanzamiento para Project Helix. Se comprometió a hacer lo mejor para ofrecer una gran consola, pero no garantizó nada sobre los problemas que pueda generar el difícil contexto actual en la industria tecnológica.

“Todas estas cosas forman una ecuación. Los costos de memoria influirán en el precio, influirán en la disponibilidad. Mientras pensamos en estar donde el mundo juega, tomaremos eso en cuenta. Así que por ahora no estamos listos para compartir una fecha de lanzamiento. El mundo es bastante dinámico. Sin embargo, mi prioridad número uno es enfocarme en lo que está bajo nuestro control: construir una gran consola para jugar grandes juegos, incluidos los juegos de PC.”

¿Qué tan costosa será la próxima consola de Xbox?

Diversos insiders coinciden en que Project Helix será la consola más poderosa de la próxima generación, pero también la más costosa. Las filtraciones indican que la consola de Xbox será incluso más cara que el PlayStation 6. Fuentes aseguran que podría costar hasta $1200 USD por su tecnología, sus prestaciones y por factores externos como la crisis de memoria.

Algunos pronósticos tratan de verle el lado bueno al costo elevado de Project Helix. Moore’s Law Is Dead aseguró que el sistema será “básicamente una PC de gama alta”, pues tendrá la APU más grande en la historia de las consolas. Considera que pagar más de $1000 USD por el sistema valdrá la pena, pues será como tener una PC para gaming de entre $2000 y $3000 USD.

El problema real para gran parte de la comunidad no es tanto el precio inicial de la consola, sino los posibles aumentos que tendrá a lo largo de la generación. El caso de Xbox Series X|S y PS5 deja claro que el hardware difícilmente volverá a bajar de precio y, en cambio, será más costoso con el paso de los años.

Los aumentos de precio han afectado a los sistemas de Xbox y PlayStation

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