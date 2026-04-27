Super Mario Galaxy: La Película llegaría muy pronto a plataformas digitales, ¿cuándo y dónde estaría disponible la adaptación animada?

El filme inspirado en la franquicia de Nintendo fue un éxito comercial y pronto se podrá ver a través de Prime Video y otras tiendas

Las adaptaciones de videojuegos viven uno de sus mejores momentos en términos de éxito comercial y reconocimiento en la audiencia. Super Mario Galaxy: La Película dividió las opiniones de los críticos, pero enamoró de forma unánime a los seguidores incondicionales de la franquicia. Muy pronto, los fanáticos podrían verla una vez más desde la comodidad de su casa.

Aunque la más reciente adaptación animada de la popular franquicia de Nintendo conquistó la taquilla internacional y poco a poco se acerca a una recaudación total de $1000 millones de dólares, fuentes confiables adelantan que el debut en plataformas digitales está muy cerca.

La película protagonizada por Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson y Benny Safdie llegó a los cines de México y otros países a principios de abril con el pie derecho, pues le bastó un par de semanas para convertirse en el estreno de 2026 más taquillero hasta la fecha.

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Super Mario Galaxy: La Película se lanzaría en formato digital en mayo

Los últimos informes señalan que Super Mario Galaxy: La Película ya recaudó $831.4 millones de dólares en todo el mundo, y los expertos pronostican que es cuestión de tiempo para que supere la barrera de los $1000 millones de dólares. El debut en Japón tuvo lugar el pasado 24 de abril, lo que ciertamente será un gran impulso.

Con esto en mente, llama la atención que, de acuerdo con un reporte, el filme de Illumination ya está en camino a plataformas digitales. Esta información proviene del sitio When to Stream, que ya demostró ser una fuente de fiar.

Según el artículo, Super Mario Galaxy: La Película se lanzará en plataformas de streaming a través de video bajo demanda premium el próximo 5 de mayo de 2026. Estaría disponible para compra y renta en Apple TV, Fandango at Home, Prime Video y YouTube Movies & TV.

Super Mario Galaxy: La Película llegaría a Prime Video, YouTube Movies y otras plataformas de streaming el próximo 5 de mayo

Se estima que los fanáticos podrán adquirir la cinta animada por $24.99 USD. Aquellos que la compren podrán conservarla en su biblioteca digital para siempre para verla tantas veces como deseen, mientras que aquellos que sólo quieran rentarla para tener acceso por 48 horas podrán hacerlo por un aproximado de $19.99 USD.

Universal Pictures aún no confirma esta información, pero las fuentes de When to Stream suelen ser muy precisas en lo que se refiere a revelaciones de fechas de estreno. Vale la pena destacar que se desconoce cuándo estará disponible la película para su visualización sin costo adicional mediante Netflix u otras plataformas de streaming.

¿Por qué la película de Nintendo llegará tan pronto a plataformas digitales?

Bajo el supuesto de este reporte sea veraz, llama la atención que el largometraje de Illumination llegará a formatos caseros aproximadamente un mes después de su lanzamiento en cines, especialmente porque aún se encuentra en el top de la cartelera mundial.

Lo cierto es que este calendario de estreno se alinearía con la estrategia actual de Universal Pictures, que recientemente se comprometió a mantener sus proyectos en cartelera durante un mínimo de 5 semanas antes de estrenarlos en plataformas digitales.

Aunque un estreno digital tan solo un mes después del estreno en cines parece rápido al considerar que Super Mario Galaxy: La Película es un enorme éxito de taquilla, está casi en línea con lo que sucedió en 2023 con Super Mario Bros. La Película, que debutó en formato casero el 16 de mayo, lo que supuso una espera de sólo 6 semanas.

La segunda adaptación animada de Super Mario Bros. es un gran éxito en cines

Todavía se desconoce cuándo el filme de Nintendo aparecerá en servicios de streaming, pero recordemos que la cinta anterior debutó en Peacock el 3 de agosto en Estados Unidos, alrededor de 4 meses después de su lanzamiento digital.

Pero cuéntanos, ¿quieres ver la cinta otra vez? Déjanos leerte en los comentarios.

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