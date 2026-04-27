¿Project Helix dará acceso a Steam y más tiendas de PC? Asha Sharma explica por qué el futuro de Xbox será más abierto

Project Helix promete una nueva era para Xbox y sus fanáticos. Asha Sharma quiere que podamos personalizar como nunca nuestra experiencia de gaming. Por ello, la próxima consola de Microsoft ofrecerá un ecosistema más abierto, según la nueva jefa de la marca.

Muchos han vinculado sus palabras con los rumores que dicen que Project Helix dará acceso a Steam, Epic Games Store, GOG y otras populares tiendas de juegos para PC. Durante una entrevista reciente, Sharma compartió más detalles de su plan para revitalizar Xbox y recuperar su esencia. En ella habla precisamente de lo que realmente significa tener un ecosistema más abierto para la próxima generación.

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¿Qué significa que Xbox será una plataforma más abierta en el futuro?

Diversos reportes coinciden en que Project Helix será un sistema híbrido que combinará lo mejor del ecosistema de Xbox con Windows. Asha Sharma confirmó que el hardware nos permitirá disfrutar nuestra librería de juegos para consolas, pero también ejecutar nuestra colección de títulos para PC.

Ante esto, se especula que Project Helix no sólo dará acceso a la tienda de Xbox y a la de Microsoft, sino también a otras plataformas como Steam y la Epic Games Store. Durante una charla con el periodista Stephen Totilo, de Game File, Sharma fue cuestionada sobre si tener un ecosistema más abierto implica que varias tiendas de terceros estarán disponibles en la nueva consola.

La jefa de Xbox quiere ofrecer un ecosistema más abierto a los jugadores

La directiva evitó mencionar las plataformas de Valve o Epic Games, pues su idea de ecosistema más abierto es diferente. Señaló que la apertura en realidad nos permitirá personalizar nuestra experiencia de varias maneras, aunque no profundizó mucho más en el tema. Su idea es que “más personas puedan crear contenido” en y para el ecosistema de Xbox.

“Lo que compartimos con nuestro equipo es que queremos que la plataforma esté abierta para que más personas puedan crear contenido en ella y para que más jugadores participen en su personalización y ampliación”.

La respuesta de Sharma, un tanto evasiva, ha generado un fuerte debate entre los fanáticos de Xbox. Hay quienes creen que Project Helix no será un sistema tan abierto como se anticipa, por lo que probablemente no dé acceso a Steam y otras tiendas de terceros. Otros jugadores creen que sí ocurrirá, pero que la directiva no habla abiertamente del tema para conservar la sorpresa.

¿Steam y más tiendas de PC estarán disponibles en la próxima consola de Xbox?

Por ahora, Microsoft mantiene en secreto muchos detalles clave de Project Helix. Sin embargo, diversos reportes han revelado información del hardware de nueva generación poco a poco. Jez Corden, periodista de Windows Central, está convencido de que la consola será, en esencia, una PC potenciada por Windows 11.

La interfaz de Project Helix estaría basada en dicho sistema operativo, pero tendría una capa de personalización de Xbox. Además, se deshabilitarían los procesos innecesarios para darle prioridad a la experiencia de gaming. La consola sería un hardware versátil, pues al ser una PC también podría usarse para otras tareas y pasatiempos.

Lo interesante es que tendría acceso a Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store y cualquier otro launcher de PC. En teoría, podremos acceder a dichas tiendas para comprar y descargar contenido, pero es algo que Microsoft no ha confirmado claramente.

La próxima consola de Xbox sería un sistema muy versátil

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