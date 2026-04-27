PlayStation 5 subirá de precio en más países: Sony culpa a la economía mundial por los drásticos aumentos en el costo de su consola

PS5 Pro y PS Portal también se encarecerán en más regiones a partir del próximo mes

El PlayStation 5 es mucho más caro ahora que en su lanzamiento, lo que refleja una dura realidad: los videojuegos son un pasatiempo cada vez más costoso e inaccesible para muchos bolsillos. En marzo de este año, Sony anunció un drástico aumento en el precio de su consola base, el PlayStation 5 Pro y el PlayStation Portal.

Los ajustes afectaron a los jugadores de nuestra región, pues el hardware de PlayStation ya es más caro en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Desafortunadamente, la situación impactará en las carteras de más jugadores. Esta mañana, Sony anunció que sus productos también se encarecerán en otras regiones a partir de mayo.

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PlayStation 5 y más productos de Sony serán más caros a partir de mayo

El panorama no es nada positivo para la industria de los videojuegos. Debido a los aranceles, la crisis de memoria y la inflación, PlayStation, Xbox y Nintendo han tenido que aumentar el precio de sus productos en varias ocasiones. Esto ha provocado que las consolas, los juegos y los servicios sean más costosos. La excepción a la regla es Xbox Game Pass, que recientemente redujo sus precios para ser más accesible.

PlayStation no puede darse el lujo de bajar el costo de su hardware, pues los vientos no le favorecen. Por medio de un comunicado, confirmó que el PlayStation 5, el PlayStation 5 Pro y el PlayStation Portal subirán de precio en más países. Los ajustes entrarán en vigor el 1.° de mayo, es decir, a partir del viernes de esta semana.

Las consolas siguen incrementando sus precios a nivel mundial

Sony explicó que “las continuas presiones en el panorama económico mundial” le obligan a encarecer sus consolas en otras regiones, además de en diversos países de América y Europa. Por fortuna, la nueva oleada de aumentos no afectarán a más territorios de Latinoamérica, pues se aplicarán únicamente en el sudeste de Asia.

Los ajustes afectarán a países como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Vietnam. El PlayStation 5 y demás productos tendrán un aumento de precio equivalente al que se aplicó en América, Europa y Japón. Vale la pena recordar que la consola base con unidad de disco ahora cuesta $649.99 USD, la digital vale $599.99 USD y el modelo Pro se ofrece por $899.99 USD.

“Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo”.

La crisis económica y la escasez de memoria también afectarán al PlayStation 6

Los videojuegos son cada vez más costosos y, por supuesto, esto genera mucha preocupación ante la llegada de la próxima generación. Reportes aseguran que el PlayStation 6 será más barato que Project Helix, la nueva consola de Xbox. Sin embargo, aún así será un sistema que no estará al alcance de todos los bolsillos.

Estimaciones sugieren que la siguiente consola de Sony podría costar $1000 USD o más. Analistas como Serkan Toto, director de la consultora Kantan Games, están convencidos de que el gaming en consolas se convertirá en un lujo con la llegada de los próximos PlayStation y Xbox.

El informante KeplerL2 se mantiene positivo, pues cree que Sony aún tiene una oportunidad para ofrecer el PlayStation 6 por un precio accesible. El insider cree que Sony podría vender el PlayStation 6 por $699 USD, pues el costo de sus componentes ascenderá a aproximadamente $760 USD. Considera que la compañía podría subsidiar el sistema al ofrecerlo sin unidad de disco y un almacenamiento SSD de 1 TB.

La próxima consola de Sony será un sistema costoso

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