Dragon Ball Super: ¿quién es Moro y cuál es la historia del nuevo arco del anime? Todo lo que debes saber sin spoilers

Toei Animation reveló que la saga de la Patrulla Galáctica está en producción y tendrá una adaptación animada

Finalmente sucedió: después de años y meses de rumores, Toei Animation confirmó que el anime de Dragon Ball Super regresará con nuevos episodios. La próxima adaptación abordará el arco de la Patrulla Galáctica, presentado originalmente en el manga escrito e ilustrado por Toyotaro.

Durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri de enero, la actriz de voz Masako Nozawa y el productor Akio Iyoku revelaron los primeros detalles de la continuación oficial de la serie animada. A continuación, compartiremos la información esencial y todo lo que debes saber para entender esta nueva etapa del hilo argumental sin spoilers.

¿Cuántos capítulos tiene el arco de la Patrulla Galáctica?

Lo primero que vale la pena destacar es que el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica (como se le conoce en el manga) comenzó su publicación oficial en la revista V-Jump el 21 de diciembre de 2018, poco después de que el anime de Dragon Ball Super finalizara con la emisión de su episodio 131.

Esta historia original inició en el capítulo 43 del cómic japonés y finalizó en el número 67, lo que significa que el hilo argumental se extendió por un total de 25 episodios. Para poner ese dato en perspectiva, la saga del Torneo del Poder duró 16 y la adaptación del arco de Trunks del Futuro tuvo una duración de 13.

Toei Animation no proporcionó información sobre cuál será la extensión del arco de la Patrulla Galáctica en la adaptación al anime. También es un misterio si esta nueva versión será una representación fiel del manga o si presentará eventos originales que expandan o modifiquen la narrativa de manera sustancial.

El arco es uno de los favoritos de los fans del anime

La historia general corrió por parte de Toyotaro, mientras que Akira Toriyama se desempeñó principalmente como supervisor además de compartir ideas para la trama y el diseño de personajes.

¿De qué trata el nuevo arco del anime de Dragon Ball Super?

Esta historia se ambienta justo después de los acontecimientos de la película Dragon Ball Super: Broly. Tras visitar al hijo de Paragus y sus amigos en el planeta Vampa, Goku regresa a la Tierra con la Teletransportación para reunirse con Vegeta y el resto de sus compañeros.

Es allí cuando aparece la Patrulla Galáctica encabezada por el soldado conocido como Merus, quien es un guerrero de élite que esconde un gran secreto. La policía del universo tiene la intención de capturar al Majin Buu gordo y rescatar al Gran Kaioshin, que anteriormente fue absorbido por el monstruo rosado.

Merus y el resto de soldados le comentan a Goku y compañía que requieren la ayuda del Gran Kaioshin para frenar a Moro, un criminal extremadamente peligroso que escapó de su prisión. Es así como los protagonistas acompañan a la Patrulla Galáctica y viajan hasta el cuartel general de la organización.

Goku y Vegeta deben unir fuerzas con Merus y la Patrulla Galáctica para luchar contra Moro

La aventura se enfoca una vez más en Goku, Vegeta y el resto de los Guerreros Z, quienes se unen a la policía intergaláctica para detener y encarcelar una vez más a Moro; sin embargo, y como es de esperar, la tarea se torna complicada cuando el villano resulta ser notablemente más poderoso de lo que muchos esperaban.

¿Quién es Moro, el nuevo villano de Dragon Ball Super?

Moro es un malvado hechicero que consume la energía vital de los mundos para rejuvenecerse y volverse mucho más fuerte, motivo por el que se le conoce como el Devorador de Planetas. Se trata de una amenaza que puso en jaque al Universo 7, pero hace millones de años perdió contra los Kaio-shin y fue encerrado en una cárcel de la Patrulla Galáctica.

Este villano se caracteriza por su forma animal, pues Toyotaro, autor del manga de Dragon Ball Super, quería que se sintiera amenazante desde el primer momento. Es por eso que muestra una actitud sádica, peligrosa y despedida, incluso con sus propios compañeros.

A diferencia de otros enemigos, Moro al principio se apoya demasiado en sus habilidades mágicas para defenderse y atacar a los protagonistas; sin embargo, y a medida que avanza la historia, gana poder bruto y muestra un gran dominio en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Moro es el gran villano del nuevo arco de Dragon Ball Super

En este momento, se desconoce cuál será el actor de voz que interpretará a este gran personaje en la adaptación al anime de Dragon Ball Super.

¿Qué sigue después del arco de la Patrulla Galáctica?

Sin entrar en terreno de spoilers, vale la pena señalar que la Patrulla Galáctica es uno de los 3 arcos exclusivos del manga de Toyotaro. Después de que la historia de Moro llega a su final de una forma épica e inesperada, rápidamente se nos presenta al nuevo antagonista: Granola.

El único superviviente de los ceresianos pone en marcha un ambicioso plan para vengarse de los Saiyajin, quienes acabaron con los habitantes de su planeta hace años. Es así como Goku y Vegeta se convierten en sus próximos objetivos. Para alcanzar su meta, une fuerzas con los Heata, un grupo criminal formado por 4 hermanos.

En este momento, Toei Animation aún no revela si tiene planes de adaptar la historia de Granola en la versión animada de Dragon Ball Super.

Se desconoce si la historia de Granola será adaptada al anime

Pero cuéntanos, ¿qué es lo que más te emociona de este arco? ¿Te gustaría que hubiera cambios en la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

