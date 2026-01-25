Dragon Ball tendrá un nuevo juego con historia inédita y personajes originales diseñados por Akira Toriyama

AGE 1000 se llevará a cabo en un futuro inexplorado de la franquicia

Dragon Ball podrá tener ya más de 40 años, pero sigue con una gran vigencia. De hecho, la franquicia está comenzando 2026 con todo y el anuncio de un nuevo videojuego.

Lo leíste bien, el universo del legendario mangaka Akira Toriyama volverá a presentarse en un videojuego, pero ésta será una ocasión todavía más especial, pues servirá para expandir su universo con una historia y personajes completamente originales.

Tal como se planeaba, hoy se llevó a cabo el Dragon Ball Genkidamatsuri y aunque la mayor parte del evento estuvo enfocada en noticias relacionadas con el anime, se dedicó un segmento exclusivamente a los videojuegos y comenzó con la revelación de AGE 1000.

¿De qué tratará AGE 1000, el nuevo juego de Dragon Ball?

En el panel aparecieron Akio Iyoku, productor ejecutivo de la franquicia, y Masayuki Hirano, productor de Bandai Namco Entertainment para compartir un trailer y dar a conocer el proyecto en el que trabajan en conjunto para hacer realidad.

Lo más interesante es que al parecer AGE 1000 será canon, puesto que tendrá personajes diseñados por Toriyama, incluyendo el principal, cuya identidad no se reveló, pero cuya creación se dio expresamente para hacer este videojuego.

El nombre del título anticipa que el juego se llevará a cabo en el futuro. Para ponerlo en contexto, la aventura original de Dragon Ball comienza en el año 749 y los eventos de Dragon Ball Super se desarrollan alrededor del año 780. Esto quiere decir que el personaje que aparece en el trailer de anuncio de AGE 1000 bien podría ser uno de los descendientes de Goku u otros personajes principales.

Como referencia, también hay que decir que en el año 1000 se llevan a cabo los eventos de Dragon Ball Online, por lo que se espera que haya algo de relación.

Akira Toriyama trabajó en el próximo juego de Dragon Ball (imagen: Bandai Namco Entertainment)

Como puedes ver más abajo, el trailer deja ver al personaje principal afiliado a la Corporación Cápsula en un entorno simulado para entrenar. Al final se encuentra con un personaje misterioso y comienza una especie de remembranza en la que se proyectan varios personajes de la saga de Dragon Ball y termina con Goku. Justo después el personaje original se convierte en Super Saiyajin, lo que hace sospechar alguna relación con el legendario protagonista.

A juzgar por el trailer, no será un juego de peleas como Dragon Ball FighterZ, sino que estaría enfocado en la historia, más al estilo de Dragon Ball Z: Kakarot, y se anticipó que tendrá “más elementos y escenarios” que cualquier otro juego de la serie.

Akira Toriyama trabajó en AGE 1000

Iyoku recuerda que le pidió a Akira Toriyama diseñar un nuevo personaje completamente original exclusivamente para este juego y aparte habrá también otros personajes jamás vistos y que igualmente Toriyama diseñó.

Pese a que el legendario mangaka lamentablemente falleció en 2024, no sólo fue responsable de la creación de este nuevo personaje, sino que estuvo muy involucrado en el lore y otros aspectos de AGE 1000.

Esto es así porque el proyecto lleva ya entre 6 y 7 años de desarrollo y Toriyama tuvo la oportunidad de darle forma en conjunto con Iyoku.

¿Cuándo habrá más información de AGE 1000?

Es importante mencionar que el AGE 1000 es el nombre del proyecto por el momento, pero es tentativo; el final se dará a conocer más tarde.

De nueva cuenta, Toei Animation se aliará con Bandai Namco Entertainment para hacer realidad este juego, que debutará en algún momento de 2027.

Desafortunadamente, los encargados del proyecto no ahondaron en los detalles, pero anticiparon que compartirán más información en el Dragon Ball Games Battle Hour 2026, el evento anual dedicado a los juegos de la saga que se llevará a cabo del 18 al 19 de abril.

Mientras, a continuación te dejamos con el video especial que compartieron los encargados de Dragon Ball con motivo del 40.º aniversario.

