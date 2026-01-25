Dragon Ball Super tendrá un remake en 2026 y confirman la adaptación al anime del arco de Moro

Tras su estreno oficial en 2015, Dragon Ball Super emocionó a los fanáticos con nuevos episodios que narraron historias inéditas y presentaron nuevos personajes. Si bien vimos el estreno de un par de películas después de su finalización en 2018, es innegable que los fanáticos pedíamos una continuación directa de la serie.

Ahora, casi 10 años después, por fin hay buenas noticias al respecto. Durante un evento especial, se dio a conocer que hay un nuevo videojuego en desarrollo. Además, Toei Animation confirmó que por fin se adaptará al anime el arco de Moro, uno de los más queridos por los seguidores del manga de Toyotaro. Por si fuera poco, también se reveló que un remake del primer arco de esta nueva etapa se estrenará en 2026.

Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica será una realidad

Tal como se prometió, durante el fin de semana se llevaron a cabo las celebraciones del Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento conmemorativo del 40.° aniversario de la franquicia creada por Akira Toriyama. Allí, se revelaron los próximos proyectos de anime que están en desarrollo.

El show tuvo como invitados especiales a Masako Nozawa, la voz de Son Goku; y Akio Iyoku, el productor ejecutivo de la serie. Durante la primera parte de la convención, se confirmó que Toei Animation ya trabaja en la producción de Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, una adaptación del popular arco de Moro visto originalmente en el manga.

Los detalles son escasos. El sitio web oficial revela que esta nueva historia es la continuación directa de la saga del Torneo del Poder, que concluyó oficialmente en 2018.

El arco de Moro por fin dará el salto al anime con Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, la nueva temporada de la serie

Como parte del anuncio, se mostró una imagen promocional en la que se muestra a Goku y Vegeta, quienes lucen un uniforme y una armadura de batalla con el símbolo de la Patrulla Galáctica. El hilo argumental mostrará a los Saiyajin enfrentarse a Moro, el Devorador de Planetas. Este hilo argumental también tiene la participación de Majin Buu, Merus y otros personajes, tanto nuevos como antiguos.

Tristemente, el anuncio no reveló una posible fecha de estreno para Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica. Por otra parte, es un misterio si Toei Animation y el equipo de Akio Iyok también adaptarán el arco de Granola, que introduce al personaje homónimo en una historia épica llena de peleas, transformaciones y giros de tuerca.

Dragon Ball Super: Beerus es el remake de Batalla de los Dioses

Debido a que apenas está en producción, se estima que el arco de Moro aún tardará en llegar a la televisión. Mientras esperamos, tendremos la oportunidad de ver una vez más la Batalla de los Dioses.

Durante otra parte del evento, Masako Nozawa y Akio Iyok volvieron a subir al escenario junto a otro invitado especial: Koichi Yamadera, prestigioso actor de voz que interpreta a Bills, el Dios de la Destrucción. De esta manera, se dio a conocer que Toei Animation también trabaja en un remake del primer arco de la serie.

Esta versión llevará como nombre Dragon Ball Super: Beerus y su debut tendrá lugar en el otoño de 2026. La compañía no proporcionó información adicional sobre el estreno más allá de que los nuevos episodios se estrenarán a través de la señal de Fuji TV en Japón, así que se desconoce cómo y cuándo se lanzará en México y Occidente.

Dragon Ball Super: Beerus es el rumoreado remake del anime original de 2015 que incluirá mejor animación y una historia retrabajada

Toei Animation reveló que este remake incluye nuevos cortes, revisiones de escenas existentes del anime de 2015 y un retrabajo del metraje, la banda sonora, los efectos de sonido y las actuaciones de voz. La novedad más importante es que esta reedición será una “reconstrucción completa de la historia”.

La compañía describe a Dragon Ball Super: Beerus como la versión mejorada que expresa la idea de Akira Toriyama con mayor precisión y una mejor animación. Una vez más, es un misterio si el resto de sagas de la serie original también tendrán el mismo tratamiento.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos anuncios? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

