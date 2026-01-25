Nintendo revela un nuevo trailer de Super Mario Galaxy: La Película y confirma el regreso de Yoshi

El nuevo avance deja claro que la película apostará fuerte por la acción, el humor y personajes clásicos que los fans pedían desde hace años.

Nintendo volvió a encender la conversación entre fans con un nuevo avance de su próxima película animada basada en el universo de Mario. El trailer deja ver una producción más ambiciosa y cargada de referencias. El Nintendo Direct de esta mañana, presentado por Shigeru Miyamoto, reveló que Yoshi será un personaje importante en la cinta.

Sin revelar todos sus secretos, el video apuesta por la sorpresa y el espectáculo visual. Cada escena refuerza la idea de una aventura más grande, dinámica y llena de momentos memorables.

Entre explosiones, saltos imposibles y escenarios espaciales, Yoshi finalmente hace su esperado regreso y su aparición fue suficiente para robarse la atención del avance completo.

Yoshi regresa y apunta a ser parte central de la historia

El nuevo trailer confirma el regreso de Yoshi, uno de los personajes más queridos de la franquicia. Esta vez, su presencia va más allá de un simple guiño para fans veteranos. Las escenas muestran a Yoshi participando activamente en secuencias de acción, persecuciones y momentos cargados de humor. Todo indica que acompañará a Mario y Luigi en varias misiones importantes.

Su diseño luce expresivo y lleno de personalidad, reforzando su carisma natural. Además, Nintendo parece decidido a darle el espacio que muchos fans esperaban desde hace años. El avance sugiere que Yoshi tendrá momentos protagónicos y escenas pensadas para destacar su estilo único.

Aquí puedes ver el trailer en español latino:

Power-ups clásicos y una escala galáctica mayor

El trailer también muestra algunos de los power-ups que Mario y Luigi utilizarán durante la película. Las habilidades se integran a escenas dinámicas y llenas de movimiento. Incluso las transformaciones y objetos especiales aparecen ligados directamente a la acción, lo que refuerza la conexión con los videojuegos que inspiran la cinta.

Cabe mencionar que la animación destaca por su fluidez, detalle y uso creativo de escenarios conocidos. Varias secuencias recuerdan de forma directa a Super Mario Galaxy y hasta a Super Mario Odyssey.

Un estreno cercano que apunta a conquistar taquilla

Nintendo confirmó que Super Mario Galaxy: La Película llegará a los cines a principios de abril. La fecha apunta a un estreno fuerte durante la temporada primaveral.

Con el regreso de Yoshi y una propuesta más ambiciosa, la película busca conectar con fans de distintas generaciones. Todo indica que el universo cinematográfico de Mario seguirá creciendo.

