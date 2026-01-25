Dragon Ball: Sparking! ZERO sigue vivo y pronto recibirá nuevos personajes, modos de juego y otras novedades muy esperadas por los fans

Durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, Bandai Namco reveló todo el contenido que llegará al título de lucha

Este fue un fin de semana muy especial para los fanáticos de la obra de Akira Toriyama, pues se llevó a cabo el evento Dragon Ball Genkidamatsuri. Durante la convención se revelaron de forma oficial los próximos proyectos de anime que están en producción, así como las novedades en el territorio de los videojuegos.

Si bien el gran protagonista de la ceremonia fue el nuevo título llamado Project Age 1000, también se compartieron noticias emocionantes sobre el resto de proyectos de la franquicia. De esta manera, ya sabemos que Sparking! ZERO sigue vivo y que muy pronto le dará la bienvenida a un nuevo DLC masivo.

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibirá más de 5 nuevos personajes

Hace unos meses, Bandai Namco y Spike Chunsoft anunciaron que el título de peleas inspirado en la serie Budokai Tenkaichi aún recibirá nuevo contenido descargable. Esta noticia disipó a los fanáticos que temían por el futuro del proyecto debido a la aparente pérdida masiva de jugadores.

Ahora, durante el evento por fin se mostró un adelanto oficial que muestra a los nuevos personajes que se incorporarán al roster jugable, así como el resto de novedades que están en camino a Dragon Ball: Sparking! ZERO en los próximos meses.

Estamos ante uno de los DLC más grandes del videojuego de peleas hasta la fecha. Los grandes protagonistas del avance fueron Bardock en su versión de Super Saiyajin, el malvado Rey Piccolo del anime original y Super Androide #17 de GT. Cada uno de estos peleadores traerá a la mesa su propio estilo de lucha.

El Super Androide #17 y más personajes del anime llegarán a Dragon Ball: Sparking! ZERO en 2026

Además, en el avance pudimos ver a Champa, el hermano de Bills; Tao Pai Pai, el temible mercenario experto en artes marciales; Paikuhan, el luchador de las Galaxias del Oeste que participó en el Torneo del Otro Mundo; el Abuelo Gohan, la figura paterna de Goku; y Zangya, la compañera de Bojack.

Estos son los nuevos luchadores de Dragon Ball: Sparking! ZERO:

Abuelo Gohan

Bardock (Super Saiyajin)

Champa

Paikuhan

Rey Piccolo

Super Androide #17

Taoi Pai Pai

Zangya

Los nuevos personajes llegarán a la plantilla en algún momento del verano de 2026, y se espera que formen parte de un DLC de paga.

Rompiendo límites. Absolutamente.



Nuevos personajes. Nuevos trajes y superataques. Nuevos escenarios. Nuevo modo.

Rompiendo límites. Absolutamente.

Nuevos personajes. Nuevos trajes y superataques. Nuevos escenarios. Nuevo modo.

El nuevo DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO llega en breve.

Nuevos modos de juego, mapas, skins y más llegarán a Sparking! ZERO

La adición de nuevos luchadores es emocionante, pero apenas es la punta del iceberg. Durante la transmisión en vivo, Bandai Namco reveló que el videojuego de lucha se expandirá de forma sustancial con novedades que presentarán nuevas formas de jugar.

En primer lugar, Dragon Ball: Sparking! ZERO le dará la bienvenida al Modo Misión 100, donde los jugadores deberán completar una serie de retos especiales. Este apartado, que está inspirado en los desafíos del querido Budokai Tenkaichi 3, llegará el 26 de enero de 2026 como parte de una actualización gratuita.

Además, el título de lucha recibirá en primavera la esperada modalidad de Supervivencia, donde el objetivo será derrotar a la mayor cantidad de rivales antes de perder todos los puntos de salud. Los fanáticos también estarán felices de saber que los desarrolladores lanzarán nuevos skins, como el traje alternativo de Gohan adolescente; y habilidades personalizables.

El popular juego de Dragon Ball sigue vivo y muy pronto recibirá nuevo DLC, como personajes, mapas, skins y demás

Finalmente, los jugadores pueden esperar nuevos mapas. La primera y única arena de combate confirmada en el avance oficial fue Kame House, hogar del Maestro Rochi.

Este DLC se lanzará para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC en el verano de 2026, mientras que el debut para las versiones de Nintendo Switch está previsto para una fecha posterior.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas novedades que están en camino? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball: Sparking! ZERO y el resto de anuncios del Genkidamatsuri.

