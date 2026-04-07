Dragon Ball: uno de los artículos crossover más raros y poco contenidos de la franquicia se vendió por casi $80,000 USD

La bandera firmada por Akira Toriyama muestra una ilustración con Goku y más personajes en un auto de la Fórmula 1

Dragon Ball hizo historia y se consolidó como uno de los animes más legendarios de todos los tiempos. La franquicia lanzó mucha mercancía oficial que los fanáticos pudieron comprar para ampliar su colección, pero también tuvo productos muy raros que jamás se pusieron a la venta ni estuvieron al alcance del público general.

Más de 30 años después de su primera aparición, uno de los artículos crossover más exclusivos de la serie reapareció en una subasta y, según los informes, se vendió por casi $80,000 USD. El objeto forma parte de un crossover con la Fórmula 1 y muestra una ilustración poco conocida de Akira Toriyama, el fallecido autor del manga original.

Video relacionado: Los personajes más extraños que deberían estar en Dragon Ball: Sparking! ZERO

Bandera colaborativa entre la Fórmula 1 y Dragon Ball se subasta por $79,000 USD

El artículo en cuestión es una bandera ultrarrara con temática de la Fórmula 1 y Dragon Ball. Según un comunicado de prensa de Memento Exclusives, este producto colaborativo se acaba de vender por miles de dólares.

De acuerdo con el reporte, el objeto crossover basado en el popular anime de Toei Animation formó parte de la subasta que se llevó a cabo por motivo del lanzamiento de la temporada 2026 del campeonato mundial. La venta, que inició el pasado 5 de marzo, se realizó a través de la plataforma F1 Authentics.

Según el comunicado, la bandera de carreras Dragon Ball x McLaren de 1990 se vendió oficialmente en la subasta por la exorbitante cantidad de £60,000 GBP, lo que se traduciría a unos $79,212 USD al tipo de cambio actual.

La bandera crossover de Dragon Ball y el equipo McLaren de la Fórmula 1 está firmada por Akira Toriyama, creador de la franquicia

Llama la atención que este artículo raro inspirado en la serie de animación alcanzó el precio más alto de toda la subasta, con un valor de casi $80,000 USD. En comparación, el traje de McLaren de Hamilton de 2011 se vendió por aproximadamente $65,350 USD, mientras que el uniforme de Mercedes AMG Petronas de Schumacher de 2010 se ofreció por unos $20,460 USD.

La historia de uno de los crossovers más raros de Dragon Ball

En la ilustración es posible ver algunos de los personajes más populares de Dragon Ball, incluidos Goku, Gohan, Krillin, Bulma y el Maestro Roshi. El dibujo fue hecho en 1990 por el mismísimo Akira Toriyama, autor del manga original y creador de otras series icónicas como Dr. Slump y Sand Land.

La bandera es un artículo promocional de edición limitada que se produjo en colaboración entre la editorial japonesa Shueisha y el equipo McLaren de la Fórmula 1. El ejemplar que se ofreció en la subasta está firmado por Toriyama, por lo que se trata de uno de los artículos más exclusivos de la franquicia.

En la imagen podemos ver que Goku y compañía están junto al McLaren-Honda MP4/5B número 28, un vehículo icónico en el deporte porque fue el que utilizó Gerhard Berger. La ilustración muestra el logotipo de la Weekly Shonen Jump, la revista en la que se publicó el manga de Dragon Ball.

A finales de la década de 1980 y principios de los 90s, Shueisha patrocinó al equipo McLaren y colocó el logo de Weekly Shonen Jump en la parte delantera de los autos de carreras

Esta bandera inspirada en el anime de Toei Animation se obsequió originalmente a Ekrem Sami, exdirector de marketing de McLaren, y se conservó en muy buenas condiciones durante más de 3 décadas hasta que reapareció en la última subasta de la Fórmula 1.

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado adquirir este artículo de colección? ¿Eres fan del campeonato mundial de automovilismo y del anime por igual? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dragon Ball si visitas esta página.

Video relacionado: El mejor juego de Dragon Ball de la historia

Fuente