Dragon Quest XI S apunta a Nintendo Switch 2 y su regreso parece inminente según una nueva clasificación

El querido JRPG de Square Enix podría tener una nueva vida en la consola más reciente de Nintendo.

La industria de los videojuegos suele guardar sorpresas donde menos lo esperas. A veces llegan en forma de rumores, filtraciones o registros oficiales que despiertan la emoción de los fans. Ahora, un clásico moderno del género JRPG vuelve a dar de qué hablar, justo cuando muchos pensaban que su ciclo ya estaba completo.

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Todo indica que una aventura muy querida de Square Enix podría prepararse para regresar con mejoras en Nintendo Switch 2. La pista viene de una fuente confiable que pocas veces falla.

Un registro que levanta sospechas

Una nueva clasificación de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition apareció en la Junta de Clasificación de Taiwán. Este tipo de movimientos suele anticipar anuncios oficiales, por lo que el entusiasmo entre los fans crece rápidamente.

El registro menciona una versión para Nintendo Switch 2, lo que sugiere que Square Enix ya trabaja en adaptar el juego a la consola lanzada el 5 de junio de 2025. Aunque no hay detalles oficiales, el simple hecho de ver el título listado en una nueva plataforma ya es suficiente para encender las alarmas.

Este RPG es uno de los más importantes de la franquicia, gracias a su historia, personajes y contenido adicional en su edición definitiva. Por eso, su posible llegada a un hardware más potente abre la puerta a mejoras visuales y de rendimiento.

¿Actualización o relanzamiento completo?

Una de las grandes dudas gira en torno al modelo de negocio. Hasta ahora, no queda claro si esta versión será una actualización gratuita, una mejora de pago o un relanzamiento independiente.

En el pasado, Square Enix ha optado por distintas estrategias con sus juegos, así que cualquier escenario es posible. Algunos jugadores esperan un upgrade accesible para quienes ya tienen el título en Nintendo Switch, mientras que otros creen que podría tratarse de una versión totalmente nueva.

También existe la posibilidad de que esta edición aproveche características exclusivas de la nueva consola, como tiempos de carga reducidos o gráficos más definidos. Sin embargo, estos detalles siguen siendo un misterio por ahora.

Lo que sí parece seguro es que un anuncio oficial no debería tardar demasiado. Este tipo de clasificaciones suelen aparecer poco antes de una revelación formal, lo que mantiene a la comunidad atenta.

¿Te gustaría volver a jugar esta aventura con mejoras en Nintendo Switch 2? ¿Crees que debería ser una actualización gratuita o un relanzamiento completo? Cuéntanos en los comentarios.

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