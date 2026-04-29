PlayStation tranquiliza a los fans sobre polémica de DRM; asegura que no es necesario conectarse cada 30 días para acceder a los juegos digitales

En los últimos días, la comunidad de videojugadores se alarmó por una buena razón: se descubrió información que alertaba de una nueva medida DRM que te haría perder acceso temporalmente a tus juegos digitales para PlayStation 5 y PlayStation 4 a menos que te conectaras a Internet una vez cada 30 días.

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Se trata de una medida que marcaría un precedente importante y que afectaría los derechos de los consumidores sobre sus licencias digitales. Lo que parecía extraño de toda esta situación es que PlayStation hizo el cambio sin previo aviso y se mantuvo en silencio durante días, dejando a la comunidad en búsqueda de respuestas por sí sola.

Afortunadamente, esto cambió hoy, puesto que PlayStation por fin rompió el silencio para apaciguar las preocupaciones de su comunidad.

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PlayStation calma a los fans con respecto a polémica DRM

Recientemente, GameSpot se puso en contacto con PlayStation para recibir detalles sobre esta medida.

En su respuesta, un portavoz de la compañía confirmó que los jugadores podrán seguir jugando sus títulos digitales y que sólo se requiere el chequeo inicial para darle acceso al juego.

“Los jugadores pueden continuar accediendo a sus juegos comprados como lo han hecho. Una revisión única es requerida para confirmar la licencia del juego y después de eso no se requieren más revisiones”, señaló el portavoz de la compañía.

Si bien en la respuesta, PlayStation evitó hacer mención de la polémica del chequeo mensual, sí dejó claro que las cosas seguirán como hasta ahora.

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Medida podría estar relacionada para combatir estafas de reembolsos

La mala noticia es que Sony tampoco explicó qué significa lo que los jugadores descubrieron. Sin embargo, muchos creen que podría tratarse de una medida relacionada con estafas de reembolsos.

La teoría es la siguiente: al comprar un juego digital, Sony te entrega una licencia temporal de 30 días que abarca el periodo de reembolso de 14 días. Una vez que se vence esa licencia, Sony te otorga una licencia permanente, la cual no requiere ese tipo de verificación.

Here is a visual to help people understand. From the start this was blown out of proportion BUT that's because Sony didn't explain this and are now doing damage control so people understand what's actually going on. If they had made a statement at the start instead of silence… pic.twitter.com/YMRWlcMgvy — Saix_XIII (@Saix_XIII) April 29, 2026

Así pues, la idea es que con esto Sony evita que personas compren un juego, desconecten su consola de Internet, pidan un reembolso y después sigan disfrutando del título como si lo tuvieran.

Es importante señalar que lo anterior es meramente especulación por parte de fanáticos y no ha sido confirmado por PlayStation. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos si surge otro desarrollo alrededor de este tema.

Y a ti, ¿qué te pareció la respuesta de PlayStation? Cuéntanos en los comentarios.

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