Los juegos de Xbox en PS5 generaron casi $700 millones de dólares para Microsoft: 13 títulos ya vendieron más de 100 mil copias, revela especialista

Aunque polémica, la estrategia multiplataforma de Xbox ha dado resultados relevantes, aunque no todos los títulos de Xbox Game Studios lanzados en PS5 son un éxito rotundo. De acuerdo con estimaciones de una firma de análisis, ya generaron casi $700 millones de dólares en ingresos para Microsoft. Asimismo, se reveló que son 13 los títulos en esta situación que ya superaron la barrera de las 100 mil copias vendidas en la consola de Sony.

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Xbox aprovecha a PS5 como plataforma y obtiene casi $700 millones de dólares en ingresos

De acuerdo con un reporte de Rhys Elliott, analista de la firma Alynea Analytics, los lanzamientos de Xbox en PS5 ya generaron centenas de millones de dólares en ingresos para Microsoft, mismos que se contabilizan de forma adicional a lo que ya registraron en sus estrenos de Xbox y PC.

Según las estimaciones, los títulos de Xbox Game Studios que se lanzaron en la consola de Sony, generaron $667 millones de dólares. Cabe señalar que no se incluyen estrenos de Call of Duty, ni debuts como Deathloop y Ghostwire: Tokyo que anteceden a las adquisiciones.

Los juegos más exitosos de Xbox en PS5 son: Forza Horizon 5 con 5.8 millones de copias; Sea of Thieves con 2.7 millones y TES IV: Oblivion Remastered con 1.2 millones.

Estos 3 videojuegos superaron la barrera del millón de copias en PS5, cifra muy importante para la estrategia multiplataforma. Al mismo tiempo, se reporta que son 13 los juegos de Xbox que ya vendieron más de 100 mil copias en la consola japonesa.

Las estimaciones de Alynea Analytics arrojan la siguiente lista con los juegos y su respectivos números de copias vendidas en PS5:

Forza Horizon 5 – 5.8 millones

Sea of Thieves – 2.7 millones

TES IV: Oblivion Remastered – 1.2 millones

GROUNDED – 770 mil

Gears of War Reloaded – 684 mil

DOOM: The Dark Ages – 567 mil

Indiana Jones and the Great Circle – 537 mil

Ninja Gaiden 4 – 262 mil

Microsoft Flight Simulator – 252 mil

Starfield – 207 mil

Age of Empires II: Definitive Edition – 173 mil

The Outer Worlds 2 – 163 mil

Age of Mythology Retold – 123 mil

Here's some Xbox games that sold over 100K copies on PlayStation (@alineaanalytics estimates).



Thirteen first-party Xbox titles have now cleared the 100K unit milestone on PlayStation. Collectively, they’ve generated $667M in gross revenue for Microsoft, as per our estimates.… pic.twitter.com/GbxGe4z5Zv — Rhys Elliott (@superhys) April 29, 2026

¿Microsoft seguirá con su estrategia multiplataforma o regresará a las exclusividades?

Los ingresos que genera Xbox a través de sus lanzamientos en PS5 llegarán pronto a los $1 mil millones de dólares. Parte de la apertura de su oferta de gaming tiene que ver con la necesidad de aumentar los indicadores del negocio de videojuegos que no son los mejores en años recientes.

Sin embargo, la salida de Phil Spencer y la llegada de Asha Sharma podría cambiar la perspectiva. La nueva jefa de Xbox está a favor de fortalecer la marca y tomar en cuenta a los fans en un primer orden. Durante la presentación de su ideología de trabajo, la ejecutiva prometió revisar el tema de las exclusividades y los lanzamientos multiplataforma.

En cuanto a próximos estrenos bajo este esquema se encuentran Forza Horizon 6, que saldrá después del 19 de mayo para PS5, y Halo: Campaign Evolved que tiene ventana de estreno para este año, también en la consola de Sony.

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