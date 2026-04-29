Xbox firma otro trimestre fiscal de pesadilla: Microsoft reporta caídas en ingresos de gaming, contenido, servicios y venta de consolas

Aunque la llegada de Asha Sharma a la dirección del negocio de videojuegos de Microsoft emociona, lo cierto es que lo recibe en su peor estado en muchos años. Actualmente, la división de gaming de la compañía norteamericana registra caídas constantes y el tercer trimestre fiscal no fue la excepción. Xbox firmó otro periodo de pesadilla con números a la baja en todas sus áreas de videojuegos.

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Asha Sharma recibe Xbox en uno de sus peores momentos tras la administración de Phil Spencer

Xbox registra caídas en ingresos de gaming, contenido, servicios y venta de consolas

Hace unos momentos, Microsoft presentó su reporte financiero correspondiente con el tercer trimestre del año fiscal 2026, el cual abarca del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso.

Desde una perspectiva general, Microsoft registró un buen trimestre en el que rompió récords internos. Sus ingresos anuales en el negocio de IA superaron $37 mil millones en tasa de ejecución anual. Su división de la nube, Azure, tuvo un crecimiento de 40%, mientras que se registraron 20 millones de cuentas pagadas de Microsoft 365 Copilot.

Sin embargo, en el lado de los videojuegos la realidad es diferente. Xbox entregó números negativos en comparación con los logrados en el mismo periodo, pero de 2025.

En cuanto a la totalidad del negocio de gaming, se reportó una caída de ingresos de 7%. Por otra parte, el sector contenido y servicios, mismo que contabiliza ventas de juegos, microtransacciones y Xbox Game Pass, tuvo una caída de 5%.

Tal como se esperaba, las ventas de hardware también van a la baja. Según el reporte trimestral de Microsoft, las ventas de sus consolas Xbox Series X|S cayeron 33%.

Microsoft's Q3 2026 (fiscal) earnings:



• 💻 Windows OEM + devices revenue down 2%

• 👾 Gaming rev down 7%

• 🕹️ Xbox content + services rev down 5%

• 🎮 Xbox hardware rev down 33% — Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2026

¿Qué hará Asha Sharma ante el panorama negativo del negocio de videojuegos de Microsoft?

El tercere trimestre fiscal de Xbox y sus números negativos no son atribuibles a la administración de Asha Shara. La nueva directora del negocio de videojuegos de Microsoft entró en funciones el 23 de febrero de este año, el mismo día en que se despidió Phil Spencer y se confirmó la salida de Sarah Bond como presidenta de la marca.

Actualmente, Xbox se encuentra en una etapa de cambio hacia adentro en busca de remediar los errores del pasado. Asha Sharma analizó la situación de Xbox Game Pass y consideró que el servicio era muy costoso para los jugadores. Es por eso que se tomó la decisión de reducir su precio y la respuesta ha sido positiva. Se espera que el efecto se vea en el reporte del cuarto trimestre fiscal del año en curso.

Asimismo, y aunque se sabe que las ventas de Xbox Series X|S se derrumbaron, la directora de Xbox prometió cambios a corto plazo para mejorar la experiencia de los usuarios que cuentan con el hardware actual. Project Helix está en camino, pero la ejecutiva quiere que las consolas de la novena generación tengan un último impulso en el mercado.

Por otra parte, Asha Sharma prometió mejorar la oferta de gaming de Xbox, reforzar la identidad de la marca y sus fans, así como revisar el tema de las exclusividades. Salvo algunas excepciones, como Forza Horizon 5, los títulos de Xbox Game Studios en PS5 no tienen resultados extraordinarios. Esto podría llevar a replantear la actual estrategia multiplataforma.

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