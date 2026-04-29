Injustice 3 podría estar en desarrollo en NetherRealm Studios

La información se dio a conocer a través del currículum de un trabajador de Warner Bros. Games

Injustice es una saga de peleas insignia para NetherRealm y Warner Bros. Games. El estudio alternaba los lanzamientos principales de dicha saga con los de Mortal Kombat; sin embargo, eso cambió con la salida de Mortal Kombat 1, ya que no hubo título de Injustice entre MK 11 y MK1. Ahora, salió a la luz nueva información y parece que el nuevo proyecto de Ed Boon y compañía es Injustice 3.

Currículum del artista

El portal MP1ST dio a conocer los datos que se filtraron a partir del currículum de un trabajador anónimo de Warner Bros. Games. El CV corresponde al de un artista que actualmente trabaja activamente en Hogwarts Legacy 2, Injustice 3 y otros 2 títulos sin anunciar.

Sabemos que Hogwarts Legacy 2 está en desarrollo dentro de Warner, algo lógico después del enorme éxito que tuvo la primera entrega. Lo que nadie vio venir fue la confirmación de que una 3.a entrega de Injustice también llegará pronto.

Hay más pruebas sobre la existencia de Injustice 3

Esta reciente filtración es una de las pruebas de que Injustice 3 es real y está en desarrollo; recordemos que, en septiembre del año pasado, durante la FanExpo, George Newbern, quien da voz a Superman, confirmó que estaba trabajando en Injustice 3. Lo curioso del asunto es que preguntaron al actor sobre su participación en Multiversus, y lo que mencionó es que estaba trabajando en el juego de peleas de NetherRealm. Otro actor de voz, Phil Lamarr, quien da vida a Aquaman, confirmó al usuario de X, DannySoulO, que trabaja en Injustice 3.

En promedio, el ciclo de desarrollo de los juegos de NetherRealm Studios de 4 años, así que si pensamos que Mortal Kombat 1 salió en septiembre de 2023, parece lógico creer que el siguiente juego del estudio se asome por el horizonte.

Mortal Kombat 1 salió en 2023

Recuerda tomar toda la información con pinzas, pues son filtraciones de un currículum y declaraciones de actores de voz; hasta ahora, nada es oficial por parte de NetherRealm o Warner Bros. Games.

¿Qué opinas? ¿Te emociona saber que posiblemente tendremos pronto un Injustice 3? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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