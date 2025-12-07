Dungeons of Dusk lleva su acción frenética a consolas y PC en 2026

El nuevo FPS con toques RPG de New Blood Interactive promete una campaña de 30 niveles y múltiples modos para desafiar a cualquier jugador.

La escena independiente sigue creciendo y sorprendiendo con propuestas intensas que mezclan géneros clásicos. New Blood Interactive regresó a los reflectores con un anuncio que llamó la atención de fans del FPS retro y del RPG. El estudio confirmó que su siguiente proyecto llegará a consolas en 2026, pero eso no es todo. La revelación ocurrió junto con un trailer cargado de acción que mostró la esencia del título sin revelar toda la información de inmediato.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Un FPS con corazón RPG que apunta alto

Dungeons of Dusk llegará a Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC y móviles. La secuela del popular DUSK apuesta por una mezcla de disparos veloces y progresión profunda. El trailer mostró combates intensos, armas pesadas y escenarios que recuerdan a los grandes clásicos del FPS.

El juego promete una campaña con 30 niveles llenos de enemigos, secretos y rutas distintas. La progresión del personaje será clave gracias a habilidades, mejoras y NPCs que acompañarán al jugador en ciertos tramos. Esta mezcla añade una capa RPG que diferencia al proyecto dentro del catálogo del género.

Aquí puedes ver el trailer:

Más modos para jugadores que buscan retos

Además del modo campaña, Dungeons of Dusk ofrecerá varias opciones adicionales. El Endless Arena Mode permitirá enfrentar hordas infinitas que pondrán a prueba la resistencia del jugador. Boss Rush Mode presentará combates consecutivos contra jefes diseñados para presionar reflejos y precisión.

El Survival Mode buscará llevar al límite la cordura del jugador con escenarios intensos y recursos limitados. El estudio adelantó que habrá nuevos enemigos diseñados para alterar la experiencia con patrones inesperados. También regresarán criaturas conocidas que exigirán estrategia y puntería. La premisa de New Blood Interactive es clara: “Esto es DUSK RPG… ¿eres digno?”, dicen en la descripción del juego.

¿Te emociona esta mezcla de FPS y RPG? ¿Qué modo probarás primero cuando llegue en 2026? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente