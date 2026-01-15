EA SPORTS FC revela al TOTY de 2025; ni Messi ni Cristiano Ronaldo están en el equipo del año

Como cada año, EA SPORTS pone manos a la obra para celebrar a los mejores futbolistas de los últimos 12 meses y rendirles homenaje. Esto al hacerlos parte del Team of the Year (TOTY) o equipo del año de cada edición de EA SPORTS FC.

Por medio de un comunicado, Electronic Arts ya reveló cuáles son los futbolistas que forman parte del Equipo del Año Masculino y Equipo del Año Femenino de EA SPORTS FC 26. Esto después de recibir millones de votos por parte de la comunidad.



“El Team of the Year es una celebración tanto de la excelencia futbolística como de la pasión de los aficionados”, dijo Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicia y Marketing de EA SPORTS FC. “Los Team of the Year masculino y femenino de este año, así como los Capitanes TOTY, rinden homenaje a esos jugadores con los que los fans disfrutan siempre: los que cambian partidos, lideran equipos y definen épocas. Poniendo la votación en manos de los aficionados, este premio se sitúa en el punto exacto donde se cruzan fútbol y fandom, y ahí es donde EA SPORTS FC se siente más fuerte”.

¿Quiénes están en el TOTY de EA SPORTS FC 26?

Pero, ¿quiénes están en el TOTY? En el equipo del año masculino destaca que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, los 2 mejores futbolistas de la última década no aparecen. Esto ya que ambos actualmente se encuentran en el ocaso de su carrera en ligas de menor nivel.

Entonces, ¿quién aparece? El equipo es encabezado por Osmane Dembélé, extremo del PSG que en 2025 se coronó campeón de la Champions League y se llevó el Balón de Oro. Completando el tridente letal se encuentran Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Real Madrid.



A continuación te presentamos la lista completa:

Equipo del Año Masculino

Arquero y Defensores

Gianluigi Donnarumma ― Manchester City e Italia

Jules Koundé ― FC Barcelona y Francia

William Saliba ― Arsenal y Francia

Virgil van Dijk ― Liverpool y Países Bajos

Nuno Mendes ― Paris Saint-Germain y Portugal

Mediocampistas

Pedri ― FC Barcelona y España

Declan Rice ― Arsenal e Inglaterra

Vitinha ― Paris Saint-Germain y Portugal

Delanteros

Ousmane Dembélé ― Paris Saint-Germain y Francia

Erling Haaland ― Manchester City y Noruega

Kylian Mbappé ― Real Madrid y Francia

Por su parte, el TOTY de fútbol femenil está conformado principalmente por futbolistas del FC Barcelona y Arsenal. Esto sorprenderá a pocos, puesto que ambos equipos tuvieron temporadas increíbles en el fútbol femenil.



Te presentamos el equipo a continuación:

Equipo del Año Femenino

Porteras y Defensas

Christine Endler – OL Lyon y Chile

Lucy Bronze – Chelsea e Inglaterra

Millie Bright – Chelsea e Inglaterra

Leah Williamson – Arsenal e Inglaterra

Selma Bacha – OL Lyon y Francia

Mediocentros

Aitana Bonmatí – FC Barcelona y España

Mariona Caldentey – Arsenal y España

Alexia Putellas – FC Barcelona y España

Delanteras

Clàudia Pina – FC Barcelona y España

Ewa Pajor – FC Barcelona y Polonia

Alessia Russo – Arsenal e Inglaterra

EA SPORTS FC 26 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con esta franquicia de videojuegos de fútbol.