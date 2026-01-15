Tomb Raider: Sophie Turner entrenó 8 horas al día durante meses para convertirse en la nueva Lara Croft

Sophie Turner, actriz conocida por Game of Thrones, está lista para interpretar a una de las heroínas más reconocidas de los videojuegos. La intérprete de Sansa Stark ahora dará vida a Lara Croft en la nueva serie live-action de Tomb Raider para Amazon Prime. Esta mañana, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios compartieron el primer vistazo a cómo lucirá Sophie Turner como Lara Croft.
La producción, que busca interconectar aún más la narrativa de toda la saga, apostará por el look clásico de la heroína. Turner lucirá el icónico atuendo que remite a los primeros videojuegos de la franquicia y que, además, sirvió de inspiración para el diseño que Lara Croft tendrá en Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst.
La actriz de 29 años se comprometió de lleno con el papel. Durante una entrevista reciente, habló de su intensa preparación para ser Lara Croft, que implicó sesiones de hasta 8 horas diarias de entrenamiento durante varios meses.
Sophie Turner y su preparación física para ser Lara Croft
Lara Croft es reconocida por su valentía y determinación. La protagonista de Tomb Raider destaca por su físico atlético, su fuerza y su preparación para enfrentar todo tipo de peligros. Consciente de esto, Sophie Turner se sometió a una intensa preparación física para representar con fidelidad a la heroína en todas sus escenas de acción.
Durante una reciente participación en The Julia Cunningham Show (vía Fox News), Sophie Turner explicó cómo fue su entrenamiento para convertirse en el personaje. Entrenó 8 horas al día y 5 días a la semana desde febrero del año pasado. Sabía que dar vida a Lara Croft sería algo exigente, sobre todo ya que anteriormente no se había preparado de esa forma para ningún papel.
“Hemos estado haciendo 8 horas de entrenamiento al día, 5 días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho. He descubierto que tengo un problema de espalda constante, pero también me he dado cuenta de que es mucho más fácil ganar músculo si has entrenado antes, cosa que yo nunca había hecho, así que me ha llevado meses y meses ponerme en forma”.
La actriz recordó sus tiempos en Game of Thrones y reconoció que su papel en la popular serie basada en la obra de George R. R. Martin fue poco útil para afrontar el reto de ser Lara Croft. Como Sansa Stark, no tuvo que someterse a una intensa preparación física como en Tomb Raider, serie creada, escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge y Chad Hodge.
“No, yo era la reina genial que no tenía por qué hacer eso. También era la que recibía la paliza, no la que daba la paliza. Así que es muy agradable aprender a dar un puñetazo y no sólo a recibirlo”.
Otras actrices que han protagonizado Tomb Raider
La franquicia de acción ha tenido múltiples adaptaciones a lo largo de los años, y diferentes actrices han dado vida a la icónica Lara Croft en el cine. Cada interpretación ha aportado su estilo propio, sin descuidar la esencia aventurera y audaz de la protagonista de Tomb Raider. Por supuesto, se espera que Sophie Turner también le imprima su propio sello.
Angelina Jolie ayudó a consolidar a Lara Croft como un ícono del cine de acción a inicios de los 2000. Posteriormente, Alicia Vikander continuó con su legado en una adaptación que generó opinones encontradas. La nueva serie live-action promete ser la versión definitiva de la heroína hasta ahora.
En la producción de Amazon, Sophie Turner compartirá créditos con Sigourney Weaver, Martin Bobb-Semple, Jason Isaacs, Bill Paterson, Sasha Luss, Paterson Joseph, Jack Bannon y John Heffernan.
