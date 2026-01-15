Hytale premiará a sus jugadores con más de $25,000 USD: programa de recompensas ayudará a mejorar el título

Hytale rompió récords con su lanzamiento en acceso anticipado. El título es un éxito con más de 3 millones de usuarios; sin embargo, Hypixel Studios sabe que hay muchas mejoras por hacer rumbo al lanzamiento de la versión 1.0. El estudio, dirigido por Simon Collins-Laflamme, quiere que la comunidad sea parte activa en el desarrollo del sanbox, pues los jugadores son quienes mejor conocen los aspectos por optimizar.

El jefe de Hypixel Studio ya demostró su inconformidad con la minería y otros apartados del juego, por lo que garantizó que cientos de mejoras llegarán a Hytale en los próximos días. La compañía también anunció un programa de recompensas, que ofrecerá pagos de más de $25,000 USD a los jugadores que reporten errores graves o fallas de seguridad en el título.

Entérate: Un jugador japonés de 12 años dejará la escuela para ser profesional de Fortnite, todo con la aprobación de sus padres

Hytale tendrá un programa con jugosas recompensas para los jugadores

Los problemas y errores son comunes en los lanzamientos en acceso anticipado. Usualmente, hay desperfectos menores que los desarrolladores corrigen en pocos días. Sin embargo, en ocasiones también se presentan otro tipo de inconvenientes que deben atenderse con urgencia, ya que representan un riesgo para la seguridad de los jugadores.

Los desarrolladores de Hytale quieren descartar cualquier problema serio que comprometa la experiencia de sus usuarios. Por ello, anunciaron un programa de recompensas para acabar de manera más efectiva con errores de seguridad y detalles técnicos que impacten en la experiencia de juego. De esta forma, los usuarios que reporten vulnerabilidades importantes podrán ganar más de $25,000 USD.

Hytale recompensará a sus jugadores por encontrar errores importantes

Por medio de X, un desarrollador compartió los primeros detalles del programa de recompensas. Está dirigido a jugadores de mayores de 18 años, quienes podrán enviar informes al equipo de seguridad de Hytale. Si Hypixel Studio comprueba que hay un error con las pruebas enviadas, entonces ofrecerá un pago por la ayuda, que variará según la gravedad del asunto.

“Muchas gracias a todos los investigadores de seguridad que trabajan con nosotros en Hytale. Mantener a nuestra comunidad y a nuestros jugadores seguros es nuestra máxima prioridad. Ya hemos pagado las recompensas y estamos trabajando en los problemas que nos llegan. Nuestro programa ofrece pagos de más de $25,000 USD según la gravedad, con recompensas sólidas por autenticación y exploits de cliente/servidor”.

Te interesa: Solo 1 exclusivo de PlayStation alcanzó el Top 10 de descargas en PS5 durante 2025: los videojuegos deportivos dominaron en la tienda de Sony

Hypixel Studio prepara múltiples mejoras para el título

Collins-Laflamme usó sus redes sociales para prometer muchas mejoras para Hytale en los próximos días. Confirmó que el estudio ha recopilado “miles de comentarios” de los jugadores para optimizar diversos apartados. Aclaró que toman en cuenta la mayoría de comentarios de la comunidad para decidir qué mejoras hacer. Por ahora, planean más opciones de personalización para los avatares.

Por otro lado, el desarrollador demostró su preocupación por la minería del juego. Considera que no es muy satisfactoria ni divertida, pues encontrar y extraer minerales es muy simple. Pidió ayuda a la comunidad para mejorar esta mecánica en futuras actualizaciones. Actualmente, quiere añadir una habilidad distintiva a los picos, así como mejorar el sonido y el resto de elementos relacionados con la minería.

El título recibirá múltiples mejoras en sus próximas actualizaciones

Por si te lo perdiste: Tras alcanzar su máximo histórico hace meses, las acciones de Nintendo se desploman: hay incertidumbre por el presente y futuro de Switch 2

Aquí están todas las noticias relacionadas con Hytale.

Fuente 1, 2