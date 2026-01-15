PlayStation elimina más de 1000 juegos de la PS Store de PS4 y PS5, y algunos fans podrían estar decepcionados

Reportes señalan que Sony tomó medidas contra el cuarto desarrollador con la mayor cantidad de lanzamientos en la tienda digital

Plataformas digitales como PS Store permiten que desarrolladores de todo el mundo publiquen sus juegos y lleguen a una audiencia potencialmente mayor; sin embargo, la inteligencia artificial y otras tecnologías facilitaron que las tiendas digitales se llenen de plagios y contenido basura. Parece que PlayStation tomó medidas en contra de ese tipo de lanzamientos.

Recientemente, la comunidad descubrió que Sony eliminó más de 1000 videojuegos de su ecosistema. Lo curioso es que todos los títulos que desaparecieron sin previo aviso pertenecen a un mismo estudio y comparten algunas características. Y aunque en teoría estamos ante una buena noticia, es probable que algunos fans estén decepcionados.

Más de 1000 juegos desaparecieron de la tienda de PlayStation

Mediante una breve publicación, el usuario de redes sociales conocido como RobThanatos destacó que Sony tomó medidas en contra ThiGames, un estudio que, antes de la eliminación masiva, ocupaba el cuarto puesto en lo que se refiere a cantidad de videojuegos lanzados en la PS Store.

Actualmente, sólo eastasiasoft (2018), Ratalaika Games (1279) y Webnetic (1222) tenían más juegos en la tienda.

Según los informes, la compañía japonesa removió sin previo aviso más de 1000 videojuegos de la compañía. Al intentar acceder a la página de alguno de esos títulos, aparecerá un mensaje de error que señala que el contenido no está disponible. Tanto PlayStation como el desarrollador guardan silencio sobre el tema.

Actualmente, propuestas como The Jumping Fries, The Jumping Taco, The Jumping Hot Dog, The Jumping Soda y The Jumping Taco TURBO desaparecieron de las tiendas digitales de PS4 y PS5. En total, Sony eliminó 1194 juegos durante esta semana.

Sony eliminó todos los títulos de ThiGames

Es probable que muchos desconozcan la existencia de estos títulos, y es por una buena razón. Si damos un vistazo rápido, descubriremos que todos los videojuegos de ThiGames entran en la categoría de shovelware, es decir, contenido basura y de mala calidad. En la actualidad, es muy común que ese tipo de lanzamientos utilicen inteligencia artificial.

Debido a que PlayStation todavía no se pronuncia al respecto, es difícil saber el motivo real detrás de esta eliminación. Se cree que la acción forma parte de un esfuerzo conjunto con Microsoft y Nintendo, pues las 3 compañías se comprometieron a implementar directrices más estrictas en sus plataformas para garantizar la seguridad de los jugadores.

Shovelware: una forma sencilla de ganar cientos de trofeos y platinos

Es preciso señalar que esta es, al menos, la segunda purga en la PS Store en meses recientes. El año pasado, PlayStation también removió los proyectos de Randomspin, un desarrollador que se cree que usaba IA y recursos reciclados. Y al igual que ThiGames, el estudio lanzaba una gran cantidad de juegos en un periodo corto.

Si bien los fanáticos festejan que Sony finalmente aborde el problema del shovelware que plaga la tienda digital, un sector de la comunidad está decepcionada con esta noticia. La razón es muy sencilla: juegos como The Jumping Taco se caracterizan por tener trofeos excesivamente sencillos que se puede desbloquear en cuestión de minutos o segundos.

De esta manera, ThiGames y otros estudios similares se convirtieron en el Santo Grial para decenas de jugadores de PlayStation que desean aumentar su contador de platinos sin esfuerzo. Se desconoce si la compañía removerá los trofeos de los perfiles de los fanáticos.

Los juegos de ThiGames se caracterizaban por tener platinos muy fáciles que se podían desbloquear en minutos

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta medida? ¿Te parece bien que los estudios prohíban el shovelware en sus tiendas digitales? Déjanos leerte en los comentarios.

