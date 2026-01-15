Hytale genera opiniones mixtas: Auronplay lo critica y compara con un juego móvil, mientras el Xokas lo elogia con entusiasmo

Los streamers hispanohablantes más populares de Twitch ya probaron el nuevo y esperado videojuego de Hypixel Studios

Tras pasar por un desarrollo muy complicado, Hytale, el nuevo título de mundo abierto inspirado en Minecraft, finalmente debutó a mediados de enero de 2026 con una muy buena recepción. Como era de esperar, algunos de los creadores de contenido más populares de la comunidad hispanohablante se unieron a la conversación.

El título desarrollado por Hypixel Studios superó la barrera de los 420,000 espectadores simultáneos en Twitch durante el pasado 13 de enero de 2026. Si bien está en fase de acceso anticipado, es muy popular entre los streamers y actualmente mantiene 61,1000 viewers concurrentes en la plataforma.

El Xokas es fan de Hytale

Aún es demasiado pronto para saber si el nuevo sandbox de aspecto pixelart logrará forjar una comunidad a largo plazo e igualar el éxito del juego de Mojang. Al menos por ahora, las valoraciones son muy positivas y algunas figuras importantes de Internet ya brindaron su opinión.

El Xokas, uno de los streamers más controvertidos y populares de la plataforma de Amazon, compartió sus sesiones de Hytale con su comunidad mediante transmisiones en vivo. Tras haber jugado un total de 12 horas, el influencer español elogió el título y afirmó que los fans de Minecraft estarán contentos, aunque añadió que aún hay margen de mejora.

Xokas disfrutó su tiempo con Hytale, aunque reconoce que hay muchas cosas que se deben mejorar

“El juego es maravilloso (…) Obviamente, tiene muchas cosas que mejorar; tiene bugs y tal. Tiene cosas que mejorar, sobre todo a un puntito más de dificultad, un poquito más de variedad, un poquito más de historia”.

Joaquín Domínguez Portela afirma de forma elocuente que Hytale es genial, y destaca su precio accesible como otro factor positivo. El videojuego de mundo abierto está disponible por $20 USD, aunque en LATAM y otras regiones se puede comprar a cambio de $12.52 USD. En general, la estrella de Twitch lo recomienda a los fanáticos de Minecraft.

Pero, ¿su opinión cambió tras terminar el título? El Xokas brindó sus comentarios finales en una transmisión en vivo, y una vez más se mostró positivo. “Muy bonito, muy buen juego. Si os ha gustado Minecraft Vanilla, esto es un soplo de aire fresco (…) Vamos a darle un tiempo, y vamos a ver si dentro de un par de meses o años puede brillar”, asegura.

Illojuan y Auronplay critican al sandbox de Hypixel Studios

A juzgar por las opiniones que se leen a lo largo y ancho de Internet, parece que la mayoría de los jugadores concuerdan con las afirmaciones de El Xokas; sin embargo, también es cierto que no todos están entusiasmados con Hytale. Por ejemplo, Illojuan se muestra más cauteloso.

Si bien Juan Alberto García Gámez aún no juega de primera mano al título, hace un mes brindó sus primeras impresiones con base en videos de terceros. El streamer criticó la interfaz y el apartado estético, además de que señala que, en su opinión, la experiencia luce inacabada.

“Sí que veo que la interfaz de usuario es horrible, tiene muy poca personalidad (…) ¿No os sorprende que con los años que llevan haciéndolo, todavía hay cosas que se ven como verdecillas? Sobre todo a nivel de interfaz, tipografía, nivel de arte. Supongo que se habrán centrado en otras cosas”, comentó Illojuan en su transmisión en vivo.

Auronplay, uno de los creadores de contenido más famosos de España, también tiene una opinión poco favorable, aunque confiesa que aún no juega a Hytale. El influencer de 37 años afirma que el título parece un mod de Minecraft para dispositivos móviles, aunque confirma que próximamente le dará una oportunidad.

A pesar de que sus primeras impresiones son negativas, Auronplay planea jugar Hytale en stream

“Me parece un modpack de Minecraft, pero de móvil. Es muy raro el juego, pero bueno. Ojalá tenga posibilidades y sea increíble, y estaremos todos muy contentos. Que así sea, pero yo no vengo aquí y os miento. No les digo: ‘chicos, ¡me ha encantado!’ Hombre, me ha parecido un juego de móvil de momento”.

Pero cuéntanos, ¿ya probaste el juego? ¿Estás de acuerdo con las opiniones de los streamers? Déjanos leerte en los comentarios.

