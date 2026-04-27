EA SPORTS UFC 6 ya es oficial y promete peleas intensas, realistas y más personales que nunca

El nuevo juego de artes marciales mixtas llegará en junio con mejoras en combate, modos y contenido adicional.

Los fans de las peleas dentro del octágono tienen razones para emocionarse. Electronic Arts confirmó un nuevo capítulo de su popular saga de MMA. La franquicia regresa con una entrega que busca evolucionar su fórmula y ofrecer combates más inmersivos.

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La compañía reveló que EA SPORTS UFC 6 debutará muy pronto en consolas actuales. La propuesta apunta a mejorar tanto la jugabilidad como la conexión emocional con cada combate. Todo indica que será una entrega enfocada en la autenticidad.

Un combate más realista y con mayor impacto

De acuerdo con información oficial, EA SPORTS UFC 6 está impulsado por un sistema renovado de golpes y movimientos. Esto permite que los peleadores se sientan más naturales. Cada impacto y animación buscará reflejar mejor la intensidad de la UFC.

Además, los desarrolladores apostaron por hacer que cada pelea se sienta más personal. Los nuevos modos de juego incluirán elementos narrativos que darán contexto a los enfrentamientos, lo que ayudará a que cada combate tenga un mayor peso emocional.

La idea es que los jugadores peleen para ganar y que vivan historias dentro del juego. Así, cada victoria o derrota tendrá un significado más claro dentro de la experiencia.

Ediciones, contenido extra y acceso anticipado

El título llegará el 19 de junio a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. También contará con compras opcionales dentro del juego, que permitirán adquirir moneda virtual para desbloquear objetos.

Además, las preventas digitales ya están disponibles en 2 ediciones. La versión estándar incluirá el juego base y un bono de reserva llamado “Iconic Moments Bundle”, que agrega 3 skins de peleadores.

Por otro lado, la edición Ultimate ofrecerá mucho más contenido. tendrá un Fighter Pass con 8 nuevos peleadores, expansiones futuras con nuevos modos y recompensas VIP. También sumará objetos cosméticos y ventajas de progreso.

Cabe mencionar que quienes reserven el juego podrán probarlo antes que otros jugadores, es decir, con un acceso anticipado que comenzará el 12 de junio (7 días antes del lanzamiento oficial).

Por último, Electronic Arts adelantó que habrá más detalles en el futuro, lo que sugiere que todavía quedan sorpresas por revelar antes del estreno.

¿Te interesa esta nueva entrega de la franquicia de MMA? ¿Crees que realmente mejorará la experiencia de combate respecto a juegos anteriores? Cuéntanos en los comentarios.

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