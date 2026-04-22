Ecco the Dolphin regresa con una colección completa que revive su legado y añade una nueva aventura

La icónica franquicia submarina está de vuelta con una propuesta que mezcla nostalgia y futuro en una sola experiencia.

Después de años sin novedades importantes, la legendaria saga de Ecco the Dolphin vuelve a dar de qué hablar. El estudio A&R Atelier anunció Ecco the Dolphin: Complete, una colección remasterizada que reunirá los juegos clásicos junto con una entrega completamente nueva.

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Por ahora, no hay plataformas confirmadas ni fecha de lanzamiento, pero promete bastante y te invitamos a seguir leyendo para conocer todos los detalles.

Un viaje por toda la historia de Ecco

Esta colección busca ser la versión definitiva de la franquicia. Incluirá todas las versiones de los títulos originales lanzados en consolas como Sega Genesis, permitiendo a los jugadores explorar cada etapa del delfín más famoso de los videojuegos.

Entre los títulos incluidos destacan Ecco the Dolphin y Ecco: The Tides of Time, considerados clásicos de los años 90. Además, la colección añadirá un juego completamente nuevo que conectará la historia con una visión moderna.

Un equipo original que vuelve después de más de 30 años

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que está siendo desarrollado por miembros originales del equipo. Esto incluye al creador Ed Annunziata, junto con talentos responsables de la música, el arte y la programación de los juegos originales.

Esto significa que la nueva colección no será una reinterpretación externa, sino una continuación fiel al estilo, atmósfera y misterio que definieron la saga desde sus inicios.

Pensado para la comunidad moderna

Más allá de la nostalgia, Ecco the Dolphin: Complete también apuesta por funciones actuales. Incluirá soporte para speedrunning, logros y tablas de clasificación, además de retos que conectan todos los juegos dentro de un mismo universo. También se podrán crear recorridos personalizados combinando niveles de distintas entregas y compartirlos con otros jugadores, lo que abre la puerta a una comunidad activa de creadores y fans.

Por si fuera poco, el equipo anunció que habrá acceso anticipado y contenido previo a través del sitio oficial, aprovechando celebraciones como el Día de la Tierra para acercar el proyecto a la comunidad.

El regreso de Ecco apunta a ser algo más que un simple remaster. Se trata de una celebración completa de su historia con una mirada hacia el futuro. Ahora queda esperar para conocer en qué plataformas llegará y cuándo podremos sumergirnos de nuevo en sus océanos.

¿Te gustaría volver a jugar estos clásicos o te interesa más la nueva entrega? ¿Crees que Ecco puede conectar con una nueva generación de jugadores? Cuéntanos en los comentarios.

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