El director de 007 First Light revela la razón por la que la versión de Nintendo Switch 2 se retrasó

IO Interactive quiere evitar una versión decepcionante en la nueva consola de Nintendo y apuesta por pulir el juego al máximo.

La llegada de 007 First Light a Nintendo Switch 2 generó emoción entre los fans del agente secreto más famoso del mundo. Sin embargo, también trajo una noticia que no cayó bien. La versión para la nueva consola fue retrasada y ahora apunta a un estreno más tardío de lo esperado.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Aunque los jugadores querían disfrutarlo cuanto antes, el estudio tiene una postura clara. Prefiere esperar antes que lanzar algo que no esté a la altura y evitar comentarios negativos de la comunidad.

Un retraso con intención clara

El CEO de IO Interactive, Hakan Abrak, explicó que el retraso tiene un objetivo simple: garantizar calidad. El directivo comentó que el equipo necesita más tiempo para dejar la versión de Nintendo Switch 2 exactamente como la imaginan.

Sus palabras fueron directas. No quiere escuchar que se trata de una mala versión. Esa preocupación refleja el peso que tiene esta adaptación, especialmente en una consola que aún busca demostrar su potencial con grandes títulos.

Según Abrak, el lanzamiento sigue planeado para verano. Sin embargo, ahora todo indica que llegará hacia finales de la temporada para seguir afinando detalles importantes.

James Bond y su historia con Nintendo

Abrak también destacó que James Bond tiene un lugar especial en las consolas de Nintendo. No es una declaración menor, ya que la franquicia tiene un legado fuerte en plataformas de la compañía, algo que muchos jugadores recuerdan con cariño.

Por esa razón, el CEO aseguró que hará todo lo posible para que el juego llegue en excelente estado. Incluso mencionó que, desde su posición, puede influir directamente en ese objetivo.

Paciencia ahora, mejor experiencia después

El retraso de 007 First Light en Nintendo Switch 2 puede ser frustrante. Nadie quiere esperar más por un juego prometedor. Sin embargo, la decisión parece estar enfocada en evitar problemas técnicos o una experiencia incompleta.

Si el resultado final cumple con lo prometido, la espera podría valer completamente la pena. Sobre todo si logra aprovechar bien las capacidades de la consola. Ahora queda esperar a que IO Interactive confirme una fecha exacta. Todo apunta a que el anuncio llegará cuando el equipo esté realmente satisfecho con el producto.

¿Crees que este retraso ayudará a mejorar la versión de Nintendo Switch 2? ¿Prefieres esperar más tiempo por un juego bien pulido o jugarlo cuanto antes? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente