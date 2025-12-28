El director de Sonic Racing CrossWorlds promete sorpresas importantes en 2026 y expansión del contenido del juego

Por Dan Villalobos el 28 de diciembre de 2025

Ken Kobayakawa asegura que el equipo de SEGA prepara un año cargado de novedades, personajes y contenido pensado para sorprender a los fans.

La velocidad siempre ha sido parte del ADN de SEGA, pero también la sorpresa constante. Esa combinación volvió a colocarse sobre la mesa con un mensaje directo para los fans.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

A varios meses desde su lanzamiento, Sonic Racing CrossWorlds sigue generando conversación dentro y fuera de la pista. El juego debutó en septiembre de 2025 y logró una recepción positiva.

Ahora, su director quiere que el impulso continúe durante 2026. Ken Kobayakawa habló con Famitsu sobre el futuro del proyecto y dejó claro que vienen más anuncios.

Sonic Racing CrossWorlds apunta a un 2026 lleno de sorpresas

Kobayakawa explicó que el equipo todavía tiene cartas guardadas. Existen espacios de personajes adicionales que aún no han sido revelados al público.

El director señaló que el plan es mantener el soporte activo durante toda la temporada de 2026 y la idea es reforzar la experiencia con contenido atractivo. Además, SEGA considera expandir el juego con más contenido si el desempeño comercial se mantiene sólido. Esto abriría la puerta a nuevas pistas, modos o eventos.

Durante la entrevista, Kobayakawa destacó la herencia arcade del estudio como una de sus mayores fortalezas. Esa filosofía guió el desarrollo desde el inicio.

La experiencia de SEGA en juegos de carreras sigue marcando el rumbo

El director recordó que el estudio cuenta con más de 30 años de experiencia en juegos de carreras. Sega Rally fue mencionado como un punto clave en esa historia.

Según Kobayakawa, ese conocimiento permitió ofrecer una experiencia accesible, pero profunda, por lo que los jugadores de todo el mundo han respondido de forma positiva.

“Lanzamos Sonic Racing CrossWorlds en septiembre de 2025 y ha sido bien recibido globalmente”, explicó el director durante la charla con Famitsu. “Planeamos seguir dando soporte en 2026, pero también preparamos sorpresas más grandes que las del lanzamiento”, añadió Kobayakawa con entusiasmo.

El enfoque arcade y la diversión como prioridad

El director remarcó que el objetivo principal sigue siendo la diversión. El equipo quiere sorprender desde el juego, no únicamente desde el contenido adicional.

“Queremos que 2026 sea un año para sorprender a todos, centrado en la diversión que esperarías de un equipo con raíces arcade”, concluyó.

Sonic Racing CrossWorlds ya está disponible en consolas y PC.

¿Qué tipo de sorpresas te gustaría ver en el juego durante 2026? ¿Esperas nuevos personajes o pistas inspiradas en franquicias clásicas de SEGA Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente