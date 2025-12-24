El DLC gratuito de FANTASY LIFE i ya está disponible y cambia las reglas del juego

“The Sinister Broker Bazario’s Schemes” añade un mundo de estilo roguelike con alto valor de rejugabilidad y recompensas transferibles.

Hace unos días hablábamos de una promesa ambiciosa para FANTASY LIFE i. Hoy, esa promesa ya es una realidad. LEVEL-5 confirmó que la actualización mayor gratuita “The Sinister Broker Bazario’s Schemes” ya se encuentra disponible para todos los jugadores.

Este nuevo contenido amplía la historia e introduce un enfoque jugable inesperado. La expansión apuesta por un diseño roguelike dentro de un entorno de mundo abierto. El resultado es una experiencia distinta, pero compatible con la filosofía relajada del juego.

¿Qué ofrece exactamente este contenido extra?

La gran novedad es Snoozaland, un reino de ensueño. Aquí, la exploración libre se mezcla con estructuras roguelike y cada partida ofrece variaciones en recompensas y desafíos. Esto garantiza una alta rejugabilidad sin caer en la frustración.

LEVEL-5 aseguró que el contenido es accesible tanto para jugadores nuevos como veteranos. Además, no se requiere un dominio avanzado del sistema, ya que la progresión es clara y amigable. Aun así, hay profundidad suficiente para quienes buscan optimizar cada recorrido.

Uno de los mayores atractivos es la conexión con el juego principal. Todo lo que obtengas en Snoozaland puede trasladarse a la aventura base. Esto incluye recompensas, equipo y objetos especiales. El tiempo invertido siempre tiene un impacto real.

Aquí puedes ver el trailer del contenido:

Hay más detalles interesantes en el DLC

Snoozaland no se siente como un modo aislado, ya que funciona como una extensión natural de la experiencia. Cada incursión mejora tu vida tranquila fuera del reino.

La actualización también añade una gran cantidad de objetos nuevos. Muchos de ellos son exclusivos de Snoozaland. Sin embargo, pueden utilizarse libremente fuera de este modo. Hay nuevo equipamiento poderoso, monturas inéditas y más sorpresas por descubrir.

Cabe mencionar que estas adiciones permiten personalizar aún más tu estilo de juego y también incentivan la exploración constante. Siempre hay algo nuevo que encontrar. LEVEL-5 claramente diseñó el contenido para mantener al jugador activo por muchas horas.

Con esta actualización, FANTASY LIFE i demuestra su ambición y no se limita a añadir misiones, sino que apuesta por sistemas completos y bien integrados. Además, todo el contenido llega sin costo adicional, algo que siempre se agradece.

“The Sinister Broker Bazario’s Schemes” marca un antes y un después. Snoozaland ofrece una nueva forma de jugar sin perder identidad gracias a que es una expansión que vale la pena explorar con calma.

¿Ya entraste a Snoozaland? ¿Te gusta que FANTASY LIFE i experimente con mecánicas roguelike? Cuéntanos en los comentarios.

