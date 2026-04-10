El gobierno de Estados Unidos cree que los jugadores son excelentes para este trabajo y quiere reclutarlos: “han entrenado para ello”

La administración de Donald Trump usó de nuevo el entretenimiento interactivo en una de sus campañas

La administración de Donald Trump no ha dejado de utilizar los videojuegos a su favor. Luego de varias campañas polémicas, el gobierno de Estados Unidos ahora quiere aprovechar la popularidad del entretenimiento interactivo para reclutar trabajadores. Considera que los jugadores tienen habilidades únicas que han desarrollado gracias a su hobby favorito, y que son ideales para acabar con la crisis que enfrenta un importante sector laboral.

Esta mañana, las autoridades iniciaron una nueva campaña llamada “No es un juego. Es una carrera”, en la que invitan a los amantes de los videojuegos a usar sus talentos en un trabajo bien pagado que les garantizará estabilidad a largo plazo. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) presentó la iniciativa con un peculiar trailer, donde los videojuegos son uno de los protagonistas.

Video relacionado: Phil Spencer, ¿héroe o villano? Los grandes éxitos y fracasos del exdirector de Xbox

Estados Unidos quiere convertir a los jugadores en controladores de tráfico aéreo

Un estudio reciente reveló que los videojuegos pueden mejorar las habilidades de conducción en la vida real. El gobierno de Estados Unidos considera que el entretenimiento interactivo tiene otros beneficios, pues hace que ciertas personas sean candidatos ideales para convertirse en controladores de tráfico aéreo.

El Departamento de Transporte del país inició esta mañana una nueva campaña dirigida concretamente a los jugadores, pues quiere cubrir miles de vacantes. Su video, que incluye referencias a Xbox, Fortnite y los esports, tiene un potente mensaje para los amantes de los videojuegos: sin saberlo, se han preparado durante toda su vida para ser controladores de tráfico aéreo.

Autoridades creen que los videojugadores serían excelentes controladores aéreos

El organismo explicó que su campaña está enfocada en los videojuegos ya que esto le permite conectar “con un segmento creciente de jóvenes adultos”, quienes “poseen muchas de las habilidades técnicas necesarias para ser un controlador exitoso”. También reveló que, en sus entrevistas laborales, los candidatos suelen mencionar a los videojuegos como un pasatiempos que les ayudó a pulir sus habilidades.

La campaña invita a los jugadores a aprovechar sus talentos en algo que no es un juego, pues su trabajo implica resguardar la seguridad de millones de personas. El video también destaca que los candidatos recibirán una buena paga, que asciende a $155,000 USD por año después de estar un tiempo en servicio. Abajo está el trailer:

El Departamento de Transporte hizo esta campaña para recuperarse de una crisis que enfrentó el año pasado. Debido al cierre temporal del gobierno, miles de controladores tuvieron que trabajar sin salario, lo que generó una reducción importante de trabajadores. Ahora, las autoridades creen que los jugadores son los candidatos ideales para reforzar este sector laboral en los próximos años.

Donald Trump y sus polémicas con los videojuegos

La administración de Donald Trump descubrió que los videojuegos son sumamente populares y una vía para llamar la atención de un sector concreto de la población. Desde entonces, el mandatario ha usado populares franquicias en polémicas campañas relacionadas con la guerra, la deportación y con discursos racistas.

Por supuesto, esto ha generado descontento e incomodidad en la industria. Diversos creativos han protestado en contra de las campañas del mandatario por su uso aberrante de los videojuegos. Steve Downes, actor del Master Chief, es uno de los detractores más vocales de este discurso, donde el entretenimiento queda mal parado.

Los jugadores también han protestado, pues compañías como Xbox y Nintendo se han quedado con los brazos cruzados a pesar de lo polémicos que son los mensajes de la Casa Blanca. El gobierno ha usado Halo, Pokémon, Animal Crossing, Call of Duty y más aclamadas sagas con fines propagandísticos.

Los videojuegos se han convertido en una herramienta de comunicación para EUA

En esta página encontrarás todas las noticias sobre la industria de los videojuegos.

Video relacionado: Fortnite está muriendo, la verdad detrás del caos en Epic Games y el gran responsable

Fuente