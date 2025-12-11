El metroidvania de acción mexicano Mariachi Legends ya tiene ventana de lanzamiento

La industria del videojuego crece y a ella se suman exponentes de México y Latinoamérica constantemente. Un estudio indie mexicano tiene un proyecto en desarrollo y va muy bien; de hecho, acaba de anunciar su ventana de lanzamiento.

Si eres seguidor de la escena del desarrollo indie o de Latinoamérica, seguramente sabes de la desarrolladora tapatía HALBERD STUDIOS, que hace casi 3 años lanzó su primer título: 9 Years of Shadows.

El estudio luego enfocó sus recursos en el siguiente: Mariachi Legends, que se volvería realidad gracias al apoyo que recibió su exitosa campaña en Kickstarter, la cual recaudó $11,069,790 MDP hace un par de años y que destacaba por su temática mexicana.

¿Cuándo se estrenará Mariachi Legends?

El estudio no había dejado de compartir actualizaciones en torno al proyecto, pero hoy acaba de confirmar que el esperado título indie ya tiene ventana de lanzamiento: el segundo trimestre de 2026, lo que quiere decir que debería estar listo antes de que termine junio del próximo año.

El anuncio se hizo en el marco del Latin American Games Showcase y se acompañó con un nuevo trailer que muestra una secuencia animada por computadora y los personajes que aparecerán en la aventura, así como un vistazo al vistoso combate que ofrecerá adornado con elementos del folclor mexicano.

Originalmente, Mariachi Legends se había confirmado para Nintendo Switch y PC (vía Steam), pero acaban de agregarse versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

“Mariachi Legends es un metroidvania brutal de arte de pixel centrado en el combate ambientado en el corazón de México. Juegas como Pablo Cruz, un detective que hace un trato con la propia Muerte. Ella le otorga el poder de transformarse en la poderosa La Sombra, para que pueda contraatacar a los criminales que amenazan su ciudad natal”, se lee en la sinopsis del proyecto.

“A cambio, Pablo promete entregarle a Madre Catrina lo único que siempre se le ha escapado de las manos: el hombre que desafió su poder y se volvió inmortal. Sumérgete en una oscura historia cinematográfica sobre la vida y la muerte, los lazos familiares y las raíces históricas, mientras dominas el combate trepidante y exploras un mundo lleno de misterio, folklore y peligro”.

El indie mexicano Mariachi Legends debutará antes de la mitad de 2026 (imagen: HALBERD STUDIOS)

¿Estás ansioso por probar este metroidvania inspirado en tradiciones mexicanas? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

