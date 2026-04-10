El nuevo juego de Plants vs. Zombies ya está disponible, pero millones de fans aún no pueden jugarlo

Electronic Arts ha batallado mucho con el proyecto, pero está cerca de volverse realidad

El desarrollo de la nueva entrega de Plants vs. Zombies ha tomado mucho más tiempo del que los fans y Electronic Arts esperaban. Pero al parecer por fin por fin puede verse la luz al final del túnel con el lanzamiento inesperado del título, aunque hay millones de fans que todavía tendrán que esperar más para poder disfrutarlo.

El proyecto originalmente comenzó a gestarse en 2016 y desde entonces Electronic Arts ha intentado sacarlo adelante. De hecho, lo ha lanzado en unas cuantas ocasiones, permitiéndoles a algunos fans jugarlo, para al final sacarlo del mercado sin fecha tentativa de regreso.

Plants vs. Zombies 3: Evolved ya puede jugarse

Afortunadamente para todos los amantes de esta franquicia, Electronic Arts no ha tirado la toalla, sino que sigue trabajando en el proyecto y está más cerca que nunca de dar con la idea adecuada gracias a la ayuda de los jugadores.

Decimos esto porque esta semana el equipo de desarrollo indicó que el proyecto acaba de entrar en “una nueva fase de desarrollo y disponibilidad” y lo lanzó de manera sorpresiva una vez más, ahora con el nombre oficial Plants vs. Zombies 3: Evolved.

Entérate: fans querían mejorar Plants vs. Zombies 3, pero EA les canceló el proyecto.

¿Puedo jugar Plants vs. Zombies 3: Evolved en México y otro países de Latinoamérica?

Las malas noticias son que se trata de un lanzamiento en Acceso Anticipado, que está disponible en ciertas regiones, precisamente Filipinas e Irlanda.

Dicho esto, no hay manera oficial de jugar Plants vs. Zombies 3: Evolved estando en México y otras regiones del mundo, a menos que se usen medios que engañen la ubicación del jugador en el mundo.

Si no eres de esa clase de jugadores, entonces tendrás que esperar, pero lo positivo es que Electronic Arts tiene intenciones de ampliar la lista de países disponibles a lo largo de los próximos meses hasta alcanzar el lanzamiento oficial en todo el mundo.

Plants vs. Zombies 3: Evolved ya puede jugarse en ciertas regiones (imagen: Electronic Arts)

Los fans darán forma a Plants vs. Zombies 3: Evolved

Como comentamos, no es secreto que Electronic Arts ha batallado mucho para dar con el concepto de Plants vs. Zombies 3: Evolved, pero con ayuda de los fans está cerca de lograrlo.

De hecho, las fases de prueba anteriores no han sido en vano, sino que la compañía ha puesto manos a la obra a partir de los comentarios que ha recibido de los jugadores que probaron el juego durante su disponibilidad limitada.

Por ejemplo, gracias a esta retroalimentación, Plants vs. Zombies 3: Evolved tendrá nuevas plantas y niveles, y se alargará la duración e importancia de estos últimos.

La interfaz de usuario tendrá un mayor enfoque en las plantas en vez de los personajes humanos; en cuanto a entornos, se pondrá más énfasis al jardín en vez del vecindario.

¿Cuándo estará disponible Plants vs. Zombies 3: Evolved en todo el mundo de manera oficial?

Naturalmente, al tratarse de un producto en fase de Acceso Anticipado, los desarrolladores seguirán tomando nota de la retroalimentación de los jugadores y ajustarán el juego a partir de ello, ya sea en el apartado del contenido, las características o la progresión.

El equipo de desarrollo anticipó que el juego conforme vaya ampliando su alcance evolucionará con más contenido y mejoras, y agradeció a los fans que siguen apoyando.

Desafortunadamente, no se habló de una fecha ni ventana de lanzamiento. Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: la remasterización de Plants vs Zombies ya está disponible.

¿Estás interesado en probar Plants vs. Zombies 3: Evolved? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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