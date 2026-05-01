El nuevo Rogue Reigns quiere revolucionar los deckbuilders con batallas de 3 héroes, decisiones difíciles y un mundo oscuro

El nuevo roguelike deckbuilder apuesta por estrategia en equipo, sacrificios constantes y un mundo oscuro donde la muerte dejó de existir.

Los juegos de cartas con mecánicas roguelike han encontrado una fórmula muy querida por los fans. Sin embargo, pocas propuestas se atreven a romper las reglas de verdad. Ahora, un nuevo proyecto independiente quiere cambiar por completo la forma en que jugamos este tipo de experiencias.

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Se trata de Rogue Reigns, un título desarrollado por Venn Studios, un equipo brasileño que busca darle un giro importante al género. Su lanzamiento está planeado para septiembre en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.

Un deckbuilder donde el equipo lo es todo

La idea principal de Rogue Reigns rompe con la base clásica del género. Aquí no controlas a un solo personaje, sino a un grupo de 3 héroes, cada uno con su propio mazo, habilidades y orden de turno.

El concepto clave es claro: “tu equipo es tu build”. Esto significa que la estrategia depende de las cartas y de cómo combinas clases como Guerrero, Mago, Pícaro, Paladín y Brujo.

Después de cada combate, tendrás que tomar decisiones difíciles. Las recompensas son limitadas, así que sólo 1 personaje mejora, mientras los otros se quedan atrás. Con el tiempo, estas decisiones pesan mucho y pueden definir el destino de tu equipo.

Este sistema crea partidas llenas de tensión, donde fortalecer a un héroe puede significar debilitar al resto. Además, el juego incluirá más de 10 combinaciones de equipo desde su lanzamiento, lo que promete una alta rejugabilidad.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Un mundo oscuro donde la muerte ya no existe

La propuesta narrativa también llama la atención. Rogue Reigns se desarrolla en reinos fracturados donde la muerte fue eliminada debido al mal uso de un artefacto divino.

Este detalle crea un mundo decadente, con sociedades rotas y gobernantes atrapados en una lenta caída. Todo esto se presenta con un estilo visual poco común en el género.

Un proyecto construido junto a la comunidad

Otro punto interesante es el origen del estudio. Venn Studios ha crecido dentro de la comunidad de deckbuilders, creando contenido y analizando el género durante años. Esa cercanía con los jugadores ha influido directamente en el desarrollo del juego ya que el equipo ha realizado múltiples pruebas con fans y planea expandirlas antes del lanzamiento.

Rogue Reigns llegará en septiembre y todo apunta a que podría convertirse en una de las propuestas más frescas del género en los últimos años.

¿Te llama la atención esta mezcla de estrategia? ¿Crees que el sistema de 3 personajes cambiará el género? Cuéntanos en los comentarios.

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