¿El nuevo Star Fox era falso? Insider habla sobre la revelación del rumoreado juego para Nintendo Switch 2: “Fue un error mío”

Insiders insisten en que el proyecto es real, pero que su revelación se retrasó

Filtraciones recientes generaron mucha emoción entre los fanáticos de Nintendo, pues anticiparon anuncios muy importantes. Supuestamente, a finales de abril íbamos a conocer un nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2; sin embargo, la revelación nunca llegó. Insiders como NateTheHate estaban convencidos de que la revelación era inminente, pero ahora los fans están decepcionados y exigieron explicaciones.

La revelación de un nuevo Star Fox tenía mucho sentido, sobre todo por la forma en que Nintendo impulsó la popularidad de la franquicia con Super Mario Galaxy: La Película. No obstante, ya estamos en mayo y muchos siguen esperando la gran sorpresa. NateTheHate decidió romper el silencio y dar una posible explicación de lo sucedido. Mientras que muchos fans ahora creen que la filtración era falsa, el insider insiste en que le proyecto es real.

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¿Qué pasó con la supuesta revelación del nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2?

La aparición de Fox McCloud fue uno de los mayores atractivos de Super Mario Galaxy: La Película. Si bien Nintendo adelantó la sorpresa en sus redes sociales, es un hecho que cientos de jugadores decidieron revisitar los juegos de Star Fox tras disfrutar la cinta animada de Illumination. Poco antes del estreno de la película, surgieron rumores sobre los anuncios más importantes de Nintendo para 2026.

Fue precisamente NateTheHate quien afirmó que la compañía estaba preparando un nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2. Supuestamente, el proyecto recuperará la esencia de la saga con un estilo clásico, gráficos atractivos y un modo multijugador. Lo más emocionante fue saber que la supuesta revelación del juego estaba programada para abril. Sin embargo, el mes concluyó y no hay pistas sobre el futuro de Fox McCloud y compañía.

Rumores afirman que Star Fox hará su regreso triunfal en Switch 2

Por supuesto, los fans de Star Fox están decepcionados, pues han esperado más de una década por un nuevo título de la saga. Ante la falta del anuncio, los jugadores exigieron una explicación a NateTheHate, quien no titubeó al hablar de nuevo sobre el proyecto. Aseguró que no duda sobre la existencia del título, pero aceptó que se equivocó al dar una fecha para su revelación.

El insider considera que lo mejor hubiera sido sólo hablar del próximo Star Fox y confirmar que llegaría este año, sin mencionar una supuesta presentación para finales de abril. Muchos fanáticos mantienen vivas sus esperanzas sobre el futuro de la saga, por lo que esperan que el nuevo Star Fox se vuelva una realidad en un próximo Nintendo Direct.

“Como lo dije hace unos días: no dudo de la existencia del juego. Varias fuentes y personas, además de mí, también han hablado del juego. El momento de la revelación fue inoportuno y erróneo. Fue un error mío”.

El insider reconoció su error en las redes sociales

Nintendo y su supuesta guerra contra los filtradores

De acuerdo un reporte reciente, Nintendo filtró información falsa para identificar a las fuentes que comparten sus secretos con insiders. Supuestamente, la compañía usó una estrategia llamada la trampa del canario, que consiste en difundir información falsa o distinta de la oficial para identificar filtradores.

Esto pone en duda algunas de las filtraciones recientes sobre importantes proyectos para Switch 2, como un supuesto remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y el nuevo Star Fox para Switch 2. Los jugadores ahora también dudan de reportes sobre un remake de Super Metroid, una posible película basada en Luigi’s Mansion y más proyectos que vendrían en camino.

Por ello, algunos fanáticos de Nintendo están convencidos de que el nuevo Star Fox no existe, a pesar de que los insiders insisten en que es real y que llegará tarde o temprano. Por ahora, Nintendo se mantiene en silencio y no hay pistas sobre cuándo será el próximo Direct.

Varias filtraciones recientes de Nintendo podrían ser falsas

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