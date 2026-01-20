El OST de este querido juego de DS acaba de agregarse al catálogo de Nintendo Music

Disfruta las melodías de esta entrega que es muy bien recordada por los fans de la portátil.

Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible el soundtrack de un título que se lanzó originalmente en Nintendo DS. Nos referimos a The Legend of Zelda: Phantom Hourglass.

Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre de 2024 y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.

Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó los temas de The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, uno de los juegos que más aprovecharon las características de la consola portátil de Nintendo y que ofreció una interesante aventura en Hyrule.

Lo mejor de todo es que el soundtrack incluye 50 melodías del juego, así que tienes mucho para elegir y disfrutar del título que gustó a los fanáticos de The Legend of Zelda.

¿Qué es Nintendo Music?

Nintendo Music es un nuevo servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android desde esta semana. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo o descargarla para escucharla cuando no tengas conexión a Internet.

Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, por lo que no importa si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.

Lo mejor de todo es que, si no tienes Nintendo Switch Online, puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Nintendo Music.

