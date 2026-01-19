GTA VI: reportan una explosión en las oficinas de Rockstar North, ¿qué pasó en el estudio?

Rockstar North vuelve a ser noticia, pero no precisamente por GTA VI. Las oficinas del prestigioso estudio fueron acordonadas por la policía luego de que se reportara una explosión en el edificio. Las autoridades y bomberos acudieron a Holyrood Road, Edimburgo, donde la compañía trabaja en el juego más esperado de los últimos años.

Durante meses, la compañía ha protagonizado los titulares por su esperado juego, pero también por una disputa laboral con un grupo de extrabajadores que filtró información de GTA VI. De esta forma, el nuevo incidente se suma a la lista de hechos que rodean al juego que, incluso antes de su revelación oficial, generó expectativas sin precedentes.

Hubo una explosión en Rockstar North, estudio de GTA VI

De acuerdo con un reporte de Scottish Herald (vía Eurogamer), los servicios de bomberos y rescates de Edimburgo atendieron una emergencia en las oficinas de Rockstar North. A las 5:00 AM de hoy, la policía y demás personal de emergencias acudieron al edificio tras recibir reportes de una explosión. El Departamento de Bomberos y Rescate de Escocia estuvo en el lugar durante un par de horas para averiguar lo ocurrido.

Un portavoz de las autoridades confirmó que recibieron un llamado de emergencia y actuaron lo más rápido posible para llegar al lugar. Supuestamente, una caldera con un desperfecto provocó la explosión en Rockstar North. Por ahora, no hay información sobre personas afectadas por el incidente.

“Puedo confirmar que recibimos una llamada a las 5:02 AM de hoy. Movilizamos 3 camiones de bomberos y 4 de nuestros vehículos especializados. Se trata de un incidente en curso y en este momento seguimos en el lugar junto con otras agencias”.

Las oficinas de Rockstar North

Rockstar North es conocido por ser el estudio principal detrás de Grand Theft Auto, por lo que el esperado GTA VI está en sus manos. Los reportes actuales no revelan la magnitud del incidente, por lo que es difícil saber si la explosión afectará de alguna forma el desarrollo del título. Se espera que, en las próximas horas, la compañía aclare la situación por medio de un comunicado.

¿Cuál es la situación actual del estudio?

De acuerdo con la información actual, los bomberos atendieron con éxito el reporte de explosión en Rockstar North. Trabajaron durante varias horas para identificar y reparar los daños estructurales que causó el incidente en el edificio. Supuestamente, los equipos de rescate y emergencias abandonaron el estudio de GTA VI luego de trabajar 3 horas y considerar que ya era una zona segura.

Ni Rockstar Games ni Take-Two, su empresa matriz, se han pronunciado sobre la explosión en Rockstar North. No está claro si el estudio operará con normalidad hoy o si es necesario hacer otras tareas de mantenimiento para que los trabajadores estén seguros. Por ahora, no queda más que esperar a que la compañía hable sobre la situación y revele si, de alguna forma, el desarrollo de GTA VI se verá impactado.

El estreno del esperado título está programado para noviembre de este año

