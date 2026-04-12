El PC “como lo conocemos” desaparecerá por culpa de la crisis de hardware, advierte popular fabricante: “la industria te pide que no poseas nada y seas feliz”

Nirav Patel, fundador de Framework, lamenta que la IA sea la prioridad y es poco optimista sobre el futuro de las computadoras personales

La industria tecnológica vive un momento difícil. Las grandes corporaciones apuestan por la inteligencia artificial, a pesar de que sus beneficios aún no están del todo claros. Esa insistencia por encontrar una mina de oro ya tuvo un impacto significativo en el mundo del PC, especialmente en el mercado de consumo. El panorama luce muy oscuro.

Los datos y la infraestructura de IA acaparan gran parte del suministro de los principales fabricantes de memorias RAM, SSD y otros componentes. En consecuencia, las pocas unidades que llegan a las tiendas tienen precios exorbitantes que están fuera del alcance de la mayoría de los clientes.

La situación es muy volátil, y el valor de estos productos sube y baja sin previo aviso. Pero algo es una certeza: la crisis continuará por el futuro previsible. Al respecto, el jefe de Framework es poco optimista y advierte que el PC como lo conocemos desaparecerá.

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El PC enfrenta muchos problemas

Nirav Patel, fundador de la compañía que se especializa en la fabricación de computadoras personales, publicó un manifiesto en el que reflexiona sobre el estado actual del mercado de PC. Este comunicado acompañó el anuncio de Next Gen, un evento en vivo que se llevará a cabo el 21 de abril.

El jefe de Framework afirma que fundó esta compañía en 2020 para “reinventar y arreglar una industria en crisis”. Él mismo reconoce que aún no alcanza dicha meta y advierte que, hoy más que nunca, “existe un escenario muy real en el que la computación personal, tal como la conocemos, está muerta”.

Nirav Patel comenta que los precios de la memoria, el almacenamiento y el silicio son cada vez más elevados, lo que inevitablemente afecta al mercado de PC. En su comunicado, el ingeniero señala que “los fundamentos de la computación y la electrónica ya cambiaron”, y comenta que nos encaminamos hacia un “mundo dominado por la IA”.

Framework advierte que se avecina el fin de la propiedad en el mercado de PC debido al auge de la nube y los precios cada vez más elevados del hardware

Básicamente, el fundador de Framework señala que muchas personas no podrán poseer un PC debido a los costos cada vez más prohibitivos, lo que incluso les obligaría a recurrir a servicios en la nube. “La industria te pide que no poseas nada y seas feliz”, comentó Nirav Patel.

Aunque estas declaraciones son poco optimistas, e incluso parecen una despedida, Patel deja claro que, a pesar de que “la IA lo domine todo”, seguirán firmes con su compromiso de crear un mundo en el que los usuarios tengan una PC que puedan personalizar y con la que tengan la oportunidad de almacenar sus datos localmente, sin la necesidad de recurrir a la nube.

La crisis del PC es real

Ciertamente, el panorama luce muy preocupante por culpa de la burbuja de la inteligencia artificial que acapara gran parte de los recursos. A principios de este año, Ryan McCurdy, vicepresidente de Lenovo Norteamérica, recomendó a los usuarios comprar hardware “lo antes posible”. ¿La razón? Los costos aumentarán en los próximos meses, así que el mejor momento para actualizar es ahora.

Efectivamente, múltiples componentes se encarecieron en el primer semestre de 2026. La compañía MSI, especializada en la fabricación de productos de alto rendimiento para esports y PC Gaming, comentó que aplicarán incrementos de hasta 30% en los próximos 9 meses.

Debido a que se predice que la crisis continuará por los próximos años, los especialistas creen que las computadoras de $500 USD o menos simplemente desaparecerán para 2028.

La crisis de hardware sigue muy presente

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones del fundador de Framework? Déjanos leerte en los comentarios.

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