¿El PlayStation 6 será retrocompatible? Filtración revela un detalle muy interesante sobre la próxima consola de Sony

La retrocompatibilidad se ha consolidado como una de las funciones más deseadas por los jugadores en cada nueva generación. Ante la llegada de PlayStation 6, es normal preguntarse si la próxima consola de Sony la aprovechará. El hardware y sus especificaciones técnicas permanecen en secreto, pero las filtraciones sobre sus capacidades continúan.

Moore’s Law Is Dead, creador de contenido sobre tecnología, volvió a compartir detalles sobre el PlayStation 6. En esta ocasión, se enfocó en el tema de la retrocompatibilidad, pues sabe que es de gran interés para los fans que han invertido tiempo y dinero en tener una colección de juegos en el ecosistema de la marca.

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Filtran más detalles del PlayStation 6, ¿la consola de Sony será retrocompatible?

La historia de PlayStation con la retrocompatibilidad ha sido agridulce. Por un lado, los ingenieros de la empresa hicieron un excelente trabajo en la época del PS2; sin embargo, las cosas se complicaron con la llegada del PS3 y su compleja arquitectura. Esto evitó que el PS4 tuviera retrocompatibilidad nativa, aunque Sony rescató parte de su legado mediante lanzamientos digitales y PlayStation Plus.

Su estrategia se encaminó de nuevo con el lanzamiento del PS5, que es retrocompatible con prácticamente todos los juegos de su antecesora. Además, permite a los usuarios disfrutar clásicos de PS1, PS2 y PS3 mediante compras digitales, el servicio de suscripción y el juego en la nube. Debido a esto, muchos jugadores esperan que el PlayStation 6 también sea retrocompatible con todas las generaciones de la marca, incluyendo la actual.

Durante una conversación en el podcast Broken Silicon (vía Insider Gaming), Moore’s Law Is Dead respondió la pregunta del millón sobre la próxima consola de Sony. Aseguró que el PlayStation 6 sí será retrocompatible. Gracias a un documento filtrado con especificaciones del hardware, sabe que permitirá ejecutar títulos de PS5 y PS4.

La próxima consolas de Sony sería retrocompatible con PS5 y PS4

De confirmarse, sería una excelente noticia para los jugadores, sobre todo para quienes ya tienen una extensa colección de juegos de las generaciones pasadas y para quienes se perdieron algunos de los títulos más destacados de PS5 y PS4. El informante reafirmó que la rumoreada consola portátil que acompañará al PlayStation 6 permitirá ejecutar juegos de la próxima generación, pero también títulos de PS5 y PS4.

Moore’s Law Is Dead ha demostrado ser un fuente confiable; sin embargo, Sony no ha confirmado ningún detalle técnico sobre su próxima consola. En este punto, la información sobre la retrocompatibilidad de PlayStation 6 es un simple rumor.

¿Cuándo debutará la próxima consola de Sony?

La crisis de memoria tiene en jaque a muchas compañías, incluyendo a Sony y Microsoft. Aún no está claro cuándo iniciará como tal la nueva generación, pero hay pronósticos positivos que sitúan su arranque a finales de 2027. Moore’s Law is Dead cree que la compañía japonesa evitará cualquier retraso del PlayStation 6, a pesar de la compleja situación que enfrenta la industria.

En teoría, la producción de la consola podría iniciar en el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que no será posible, ya que la crisis de memoria se extenderá más allá. Diversos analistas opinan que el PlayStation 6 podría retrasarse y llegar en 2028. Incluso, hay quienes opinan que es posible un lanzamiento hasta 2029, una vez que el problema con la memoria se regule.

La generación actual ya se extendió más de lo esperado y, para algunos jugadores, nunca llegó a consolidarse. Muchos ven innecesario el lanzamiento del PlayStation 6 y Project Helix, la próxima consola de Xbox. Sin embargo, las señales apuntan a que ambos sistemas están más cerca de lo que creemos.

La ventana de lanzamiento del PS6 aún es un misterio

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PlayStation 6.

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