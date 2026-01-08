El primer Xbox Developer_Direct de 2026 ya tiene fecha: ¿cuándo se revelarán los nuevos vistazos a Fable, Forza Horizon 6 y más juegos?

Xbox por fin reveló más detalles sobre el evento que anticipó desde finales de 2025. La división de juegos de Microsoft quiere iniciar el año con el pie derecho, así que preparó un Xbox Developer_Direct. En el evento, la compañía presentará nuevos avances de algunos de sus grandes lanzamientos planeados para los próximos meses, entre ellos, Fable y Forza Horizon 6.

El evento marcará el inicio de las celebraciones del 25.° aniversario de Xbox, que complacerá a los jugadores con el regreso de icónicas franquicias de la mano de Playground Games. El Xbox Developer_Direct también tendrá sorpresas, como un vistazo al próximo juego de Game Freak, conocido por desarrollar las entregas de Pokémon.

¿Qué ofrecerá el Xbox Developer_Direct de enero?

Por medio de un comunicado, Xbox prometió que 2026 será un “año legendario” para sus jugadores, pues llegarán a Xbox Series X|S y PC juegos muy anticipados. Entre las grandes apuestas de la marca está el mencionado Fable, RPG que iba a debutar en 2025. Playground Games decidió retrasarlo a este año para cumplir con las expectativas.

Durante el Xbox Developer_Direct, sus desarrolladores revelarán el primer vistazo al gameplay de Fable, que promete una aventura épica llena de acción, drama y humor. Playground Games también ofrecerá un avance con la jugabilidad de Forza Horizon 6, la nueva entrega de la franquicia de carreras que se ambientará en Japón.

El Xbox Developer_Direct ofrecerá vistazos a Fable y más juegos

Otro de los juegos confirmados para el Xbox Developer_Direct es Beast of Reincarnation, desarrollado por Game Freak. El estudio de Pokémon estará en el evento con un trailer del RPG de acción, protagonizado por Emma y Koo. El titulo ambientado en una versión postapocalíptica de Japón llamó la atención de bastantes jugadores, así que su presencia en la transmisión es una grata sorpresa.

Xbox no reveló los otros títulos que estarán presentes en el Developer_Direct, pero se esperan algunos anuncios y noticias adicionales para iniciar el año. La compañía afirmó que los juegos mostrados durante el evento están garantizados para los próximos meses.

¿Cuándo será y dónde ver el evento de Xbox?

Los fanáticos de Xbox deben marcar sus calendarios, pues Xbox Developer_Direct se llevará a cabo este mes. El evento se trasmitirá el próximo 22 de enero. Se podrá disfrutar en los canales oficiales de la marca en YouTube, Twitch y otras plataformas. Los anuncios iniciarán en punto de las 12:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Horarios del evento

México, Ciudad de México – 12:00 PM

Colombia, Bogotá – 1:00 PM

Perú, Lima – 1:00 PM

Ecuador, Quito – 1:00 PM

Venezuela, Caracas – 2:00 PM

Bolivia, La Paz – 2:00 PM

Chile, Santiago – 2:00 PM

Paraguay, Asunción – 2:00 PM

Argentina, Buenos Aires – 3:00 PM

Uruguay, Montevideo – 3:00 PM

“Presentado por los propios creadores de los juegos, Developer_Direct volverá a ofrecerte una mirada desde dentro no solo a los juegos, sino también a los estudios que trabajan para hacerlos realidad. De manera apropiada para el 25.º aniversario de Xbox, esto incluye el regreso de algunas de nuestras franquicias más legendarias, que comparten protagonismo con un título completamente nuevo de uno de los estudios más queridos de Japón”.

