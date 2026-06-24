Lo que tanto pelea Stop Killing Games sigue sucediendo día con día. Los videojuegos con algún tipo de relación parcial o total de Internet se quedan sin modos de juego o son eliminados de las tiendas digitales. Esta vez, tocó el turno de una menospreciada entrega de Battlefield.

Electronic Arts es implacable cuando se trata de cerrar servidores, finalizar soporte en línea y retirar juegos de tiendas digitales y esta vez lo demostró con un nuevo juego.

Los fans se reunieron minutos antes del cierre de la operación en línea, pero no todo está perdido, pues hay una oportunidad de conseguir el juego en una plataforma y a un precio de locura.

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EA cierra los servidores de Battlefield: Hardline y la comunidad se despide de su modo multijugador

Tal como se informa en el sitio oficial de EA sobre los próximos cierres de servidores, Battlefield: Hardline vio su última partida en línea y conexión a Internet.

El juego, infravalorado y que dividió opiniones por llevar la temática de la franquicia hacia el duelo entre policías y ladrones, perdió su soporte en línea y ya no existe propiamente en el entorno digital del gaming.

En mayo pasado, EA retiró el juego de las tiendas digitales de PlayStation y XBOX. Se trata de una entrega que, en ese formato, estaba disponible en sus versiones de PS4 y XBOX One, además de contar con retrocompatibilidad en sistemas actuales.

Horas antes del cierre de servidores, la comunidad de Battlefield se dio cita en el modo multijugador de Battlefield: Hardline para despedir esta entrega que en su momento fue menospreciada, pero que se considera entre las más divertidas y emocionantes por parte de los fans.

Battlefield Hardline's servers have shut down. What an underappreciated gem that game was 😭😭 #Battlefield pic.twitter.com/uReIhwAAWK — Battlefield Intel (@BattlefieldInte) June 22, 2026

¿Todavía puedo adquirir Battlefield: Hardline en alguna plataforma?

Como lo mencionamos, Battlefield: Hardline salió de las tiendas digitales de PlayStation y XBOX el mes pasado, por lo que ya no es posible adquirir el juego en ese formato.

Aquellos que ya lo tienen en sus librerías digitales podrán jugar el modo campaña, pero nada más. El multijugador quedó en el pasado y también cualquier tipo de soporte en línea.

Aunque ya no hay manera de comprarlo en PlayStation y XBOX, todavía es posible adquirirlo en Steam. En este momento tiene un precio de $44.95 pesos en su edición Ultimate.

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