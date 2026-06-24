Los esports están cerca de obtener reconocimiento jurídico en México desde la perspectiva deportiva, una actualización que da cuenta de la realidad del gaming en el país.

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por legisladores de Movimiento Ciudadano, la cual representa uno de los avances más importantes para la industria de los deportes electrónicos y los videojuegos en el país.

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Los esports ganan reconocimiento en México como actividad deportiva

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que incorpora la figura de “actividad deportiva digital” dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte para dar cuenta de los esports y su reconocimiento legal. Se trata de una medida que busca actualizar el marco jurídico del país ante el crecimiento acelerado de los videojuegos competitivos.

La diputada federal Iraís Reyes, promotora de la reforma y conocida como la “diputada gamer”, destacó que esta aprobación constituye un primer paso para otorgar certeza jurídica a una actividad que involucra a millones de personas y que ha crecido de forma notable durante los últimos años:

“Es un primer paso para reconocer institucionalmente la actividad deportiva digital y así generar certeza jurídica, impulsar políticas públicas y abrir la puerta para que México pueda desarrollar plenamente su potencial en este sector”.

Según explicó, el reconocimiento institucional permitirá impulsar en el futuro políticas públicas relacionadas con los deportes electrónicos y abrir nuevas oportunidades para que México fortalezca su presencia dentro de un sector que genera cada vez más inversión, empleos y competencias a nivel internacional.

Diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano

¿Qué dice la reforma sobre los esports en México?

La reforma aprobada emplea una definición para referirse a las particularidades de los esports, aunque no la equipara jurídicamente al deporte tradicional.

En ese sentido, la fracción IV del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte refiere:

“IV. Actividad deportiva digital: Práctica realizada de manera individual o colectiva mediante el uso de videojuegos o simuladores digitales como medio principal de interacción, que puede implicar dinámicas de participación, recreación o competencia bajo reglas previamente establecidas, en la cual los participantes desarrollan habilidades cognitivas, técnicas, estratégicas y de coordinación, sin que ello implique su reconocimiento como deporte en términos de la presente Ley”.

Esat reforma nació de una iniciativa estatal del diputado Baltazar Martínez Ríos en Nuevo León y ya llegó al Pleno de la Cámara de Diputados

La diputada Iraís Reyes destaca la importancia de los videojuegos en México y la lucha contra la estigmatización

Durante la discusión de la reforma, se destacó la transformación que ha vivido la percepción de los videojuegos en las últimas décadas. Lo que durante años fue considerado únicamente una forma de entretenimiento hoy se ha convertido en una de las industrias tecnológicas y culturales más importantes del mundo.

Asimismo, se subrayó que las competencias de esports requieren preparación constante, disciplina, trabajo en equipo, capacidad estratégica y toma de decisiones bajo presión, características que han impulsado su popularidad tanto entre jugadores como entre espectadores.

Por medio de un comunicado, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, señaló:

“Durante mucho tiempo, los videojuegos fueron vistos únicamente como entretenimiento. Peor aún, millones de jóvenes crecieron escuchando que jugar videojuegos era una pérdida de tiempo… Se estigmatizó a toda una generación sin comprender el potencial que existía detrás de una pantalla. Sin embargo, hoy los videojuegos representan una de las industrias culturales y tecnológicas más dinámicas del planeta.

Cuando hablamos de esports hablamos de competencias organizadas que requieren preparación, estrategia, disciplina, trabajo en equipo, entrenamiento constante y capacidad de toma de decisiones bajo presión. Este reconocimiento permite que México empiece a ordenar una realidad que ya existe y que representa oportunidades para miles de jóvenes”.

Tras recibir el visto bueno de la Comisión de Deporte, la propuesta continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. El siguiente paso será su análisis, discusión y eventual votación en el Pleno, donde se definirá si el reconocimiento de la actividad deportiva digital se convierte oficialmente en ley.

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