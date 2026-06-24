La Luna de Miel entre los jugadores y los servicios de gaming en línea llegó a su fin hace tiempo y ahora el ánimo depende de qué tanto se mantenga el precio sin aumentar. En el caso de Switch Online hay malas noticias.

La oferta de gaming en línea de Nintendo subirá de precio en algunos países y los fans del resto del mundo temen que sea cuestión de tiempo para que lo mismo aplique en sus respectivos mercados.

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¿Cuáles son los países donde Switch Online será más caro y cuándo se aplicará ese aumento?

Nintendo informó que el próximo 1 de julio se aplicará un aumento de precio en su servicio en línea Switch Online, el cual funciona en las 2 consolas híbridas que tienen en el mercado actualmente.

De acuerdo con la compañía, el aumento se registrará en la fecha indicada en Japón y Corea del Sur, por lo que los precios quedarán de la siguiente manera y te compartimos su respectivo aumento en porcentaje:

Switch Online (1 mes): de $1.89 USD a $2.47 USD → +30.7%

Switch Online (3 meses): de $5.04 USD a $6.19 USD → +22.8%

Switch Online (12 meses): de $14.86 USD a $18.58 USD → +25.0%

Switch Online Familiar (12 meses): de $27.87 USD a $35.93 USD → +28.9%

Switch Online + Expansion Pack (12 meses): de $30.35 USD a $36.55 USD → +20.4%

Switch Online + Expansion Pack Familiar (12 meses): de $55.13 USD a $61.33 USD → +11.2%

¿Switch Online subirá de precio en México, América Latina y otros mercados?

Aunque no se reveló la razón específica del aumento, los especialistas consideran que tiene que ver con el debilitamiento del yen japonés. De ahí que Nintendo tomara la decisión en busca de proteger sus finanzas.

En cuanto al mercado coreano, se habría visto afectado por la misma situación financiera de la isla nipona.

La buena noticia es que, hasta el momento, no se reporta alguna intención de subir de precio Switch Online en México, América Latina, Estados Unidos o Europa.

La expectativa es que el servicio en línea se mantenga sin aumento de precio hasta el final del año en curso. En el caso de México, el costo de Switch Online y sus niveles de suscripción es:

Switch Online (1 mes) — $79 MXN

Switch Online (3 meses) — $159 MXN

Switch Online (12 meses) — $449 MXN

Switch Online Familiar (12 meses) — $699 MXN

Switch Online + Expansion Pack (12 meses) — $1149 MXN

Switch Online + Expansion Pack Familiar (12 meses) — $1799 MXN

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