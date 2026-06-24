La fase de expansión y consolidación que vivió el gaming hace algunos años trajo nuevas inversiones por parte de compañías importantes. China entró de lleno a la industria y una de las empresas que invirtió fuerte es Tencent. Sin embargo, pronto podrían cambiar sus planes.

De acuerdo con un reporte, el gigante chino de telecomunicaciones evaluará su participación en la industria del gaming y esto podría resultar en la venta de las acciones que tiene en algunos estudios.

Al respecto, se menciona que Japón es uno de los objetivos prioritarios de la empresa para cambiar sus planes, incluso si pierde dinero.

NO TE LO PIERDAS: ¿Cuánto costará Grand Theft Auto VI? Expertos predicen que el juego tendrá ediciones muy costosas, pero creen que la edición estándar será económica por una buena razón

Tencent vendería sus acciones de algunos estudios japoneses

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Tencent evalúa su participación en la industria de los videojuegos tras las inversiones que ha realizado en el sector en años recientes.

Según la información de fuentes internas, la compañía china no está totalmente convencida con sus apuestas en los videojuegos a nivel global y revisará cuáles valen la pena y tienen potencial de negocio.

Al respecto, se menciona que Tencent no tiene la intención de salir de la industria del gaming, pero sí de tener una posición sólida y con inversiones enfocadas en estudios y editores que den resultados.

Recientemente, se reveló que Don’t Nod, estudio de Life is Strange, se quedará sin presupuesto en noviembre de este año y parte de su crisis tiene que ver con el hecho de que Tencent no tiene intenciones de cambiar sus inversiones en el estudio.

Aunque el reporte señala que las intenciones de la compañía china son globales, ya tendrían un mercado para iniciar con la venta de acciones. Japón estaría en la mira del gigante chino y se asegura que buscarán vender su participación en estudios como Marvelous aunque pierdan dinero. En ese sentido, no se refirieron cambios respecto a sus inversiones en FromSoftware y PlatinumGames.

Scoop: Tencent is considering exiting from its minority investments in video game studios globally while it plays catch-up in the AI race against peers. Story with @6d6f636869: https://t.co/lr0B51uunG — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) June 23, 2026

¿Cuáles son las inversiones de Tencent en Japón?

Tencent ha fortalecido su presencia en la industria japonesa de los videojuegos mediante inversiones estratégicas en varios estudios y editores.

Tiene participación en FromSoftware, desarrolladores reconocidos por títulos como ELDEN RING y Dark Souls, donde la compañía china posee una parte minoritaria.

También invirtió en PlatinumGames, estudio responsable de franquicias como Bayonetta y NieR: Automata, con el objetivo de apoyar nuevos proyectos y ampliar su capacidad de desarrollo.

La empresa también ha destinado recursos a otras compañías japonesas como Marvelous, conocida por sagas como Story of Seasons, Monster Hunter Stories y Rune Factory, además de adquirir una participación mayoritaria en Wake Up Interactive, grupo propietario de estudios como Soleil.

ENTÉRATE: Si el Steam Machine te parece muy costoso, Valve te permitirá construir el tuyo con los componentes de PC que quieras

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente