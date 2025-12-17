El proyecto Tales of Remastered mirará al pasado más lejano de la saga

La celebración por el 30.º aniversario de Tales of no se quedó solo en la nostalgia del trailer conmemorativo. Ahora, Bandai Namco compartió nueva información que deja claro que el futuro inmediato de la franquicia también mira hacia su pasado. El proyecto Tales of Remastered cambiará de rumbo y comenzará a enfocarse en entregas mucho más antiguas a partir del próximo año.

¿Qué fue lo que dijo el productor de la saga?

La confirmación llegó por parte de Yusuke Tomizawa, productor general de la serie, quien explicó que el equipo ha estado trabajando principalmente en títulos más recientes. Sin embargo, ese enfoque cambiará pronto, ya que el objetivo ahora es rescatar clásicos que marcaron los primeros años de la franquicia, muchos de ellos ausentes en plataformas modernas.

Este anuncio resulta especialmente relevante tras el lanzamiento del remaster de Tales of Xillia, publicado el 31 de octubre, el cual dejó claro que existe interés tanto del público como del estudio por revivir juegos clave del catálogo. No obstante, Tomizawa fue claro en un punto importante: los remasters no seguirán necesariamente el orden cronológico de lanzamiento original.

¿Qué se considerará para los próximos lanzamientos?

Según explicó el productor, el equipo prioriza factores como la viabilidad técnica y la disponibilidad del código fuente antes que el año de estreno de cada juego. Esto significa que algunos títulos muy antiguos podrían regresar antes que otros relativamente más recientes, dependiendo de qué tan factible sea adaptarlos a sistemas actuales.

Este enfoque también ayuda a entender por qué algunos juegos de la saga han permanecido inaccesibles durante años. No todos los títulos cuentan con materiales originales completos o condiciones técnicas óptimas para un remaster tradicional, lo que obliga al equipo a tomar decisiones estratégicas. Aun así, el mensaje es claro: Bandai Namco quiere ampliar el alcance del proyecto y no limitarse sólo a la era moderna de Tales of.

¿Qué le espera a los fans de la saga?

Para los fans veteranos, esto abre un abanico de posibilidades muy atractivo. Entregas que debutaron en consolas clásicas y que nunca recibieron ports oficiales podrían finalmente tener una nueva oportunidad. Para nuevos jugadores, en cambio, representa una puerta de entrada ideal para conocer los orígenes de una de las sagas JRPG más influyentes.

Aunque todavía no hay nombres confirmados ni fechas específicas, el simple hecho de que el equipo apunte a títulos más antiguos ya genera expectativa. En el contexto del aniversario, este movimiento se siente como una extensión natural de la celebración, reforzando la idea de que Tales of honra su historia y busca preservarla.

¿Qué juego clásico de Tales of te gustaría ver remasterizado? ¿Prefieres una restauración fiel o mejoras más profundas? Cuéntanos en los comentarios.

