Estos son los peores 10 juegos de 2025, según Metacritic: hay una franquicia de Nintendo en el top

Para sorpresa de absolutamente nadie, MindsEye del estudio Build a Rocket Boy es el lanzamiento peor calificado del año

Estamos a escasas semanas de darle la bienvenida a 2026, así que es el momento preciso para mirar atrás y hacer un balance de lo que nos entregó 2025 en materia de videojuegos. Si bien tuvimos la fortuna de probar grandes títulos AAA y experiencias independientes de excelente calidad, también vimos lanzamientos sumamente decepcionantes. Entonces, ¿cuáles son los peores estrenos según Metacritic?

Aunque cada persona tendrá su opinión, algunos títulos se ganaron el rechazo generalizado de la comunidad. Recientemente, el popular sitio web que agrega y promedia los puntajes de los críticos profesionales compartió la lista de los 10 juegos con la peor calificación del año.

MindsEye es el peor lanzamiento de 2025

Para la realización del artículo, Metacritic únicamente tomó en cuenta los títulos que tenían al menos 4 reseñas, que es el mínimo necesario para calcular un Metascore. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión se ampliaron los criterios y también se tomaron en cuenta los lanzamientos para dispositivos móviles, títulos de VR y DLC.

Si bien en el top podemos encontrar algunas sorpresas y experiencias que pasaron completamente desapercibidas, el juego que ocupa el primer puesto fue una sensación en Internet por las razones equivocadas. Por supuesto, nos referimos a MindsEye, el título de mundo abierto creado por Leslie Benzies, exproductor de Grand Theft Auto.

El videojuego de Build a Rocket Boy generó polémica por el estado demacrado en el que llegó a las tiendas, pues los jugadores reportaron numerosos problemas de rendimiento, errores técnicos y bugs visuales que arruinaban la experiencia. El debut fue tan desastroso que incluso Sony emitió reembolsos a los jugadores de PlayStation 5.

MindsEye es el peor juego de 2025 con una calificación de 28 en Metacritic

Aunque los creadores insisten que el juego de ciencia ficción fue víctima de una campaña de sabotaje y desprestigio, las opiniones de la comunidad coinciden con las de la prensa. Además, más de 90 empleados del estudio escribieron una carta en la que denunciaron maltrato, mala gestión y crunch. Además, los desarrolladores condenaron los despidos.

Con esta amalgama de polémicas en mente, tiene sentido que MindsEye haya sido incapaz de cumplir con las expectativas. El título tiene una calificación promedio de 28 en Metacritic para la versión de PS5, mientras que posee una puntuación media de 2.5 del lado de los usuarios.

Los peores 10 juegos de 2025, según Metacritic

Es importante destacar que Metacritic tomó en cuenta el puntaje más bajo de cada juego, independientemente de la plataforma. Si bien MindsEye es el lanzamiento más decepcionante del año, el resto de títulos que completan el top 10 también dejaron mucho que desear y recibieron reseñas muy negativas por parte de los medios especializados.

Llama la atención que el segundo puesto lo ocupa una franquicia de Nintendo. Nos referimos a Fire Emblem Shadows, un spin-off para dispositivos móviles que consiguió una calificación promedio de 37 por su sistema pay-to-win, sus mecánicas aburridas y su concepto que intenta copiar sin éxito la fórmula social de Among Us. El tercer lugar le pertenece a Blood of Mehran, un título de acción hack and slash.

Fire Emblem Shadows, un spin-off de la franquicia de Nintendo, también fue una enorme decepción

A continuación, compartimos la lista completa de los 10 peores videojuegos de 2025:

1.- MindsEye ― 28 (PS5)

2.- Fire Emblem Shadows ― 37 (iOS)

3.- Blood of Mehran ― 38 (PS5)

4.- Spy Drops ― 39 (PC)

5.- G O R E Doctor ― 40 (PS5)

6.- Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition ― 43 (Switch 2)

7.- Ambulance Life: A Paramedic Simulator ― 44 (PS5)

8.- QUByte Classics: Glover ― 44 (PS5)

9.- Scar-Lead Salvation ― 44 (PS5)

10.- Fast & Furious: Arcade Edition ― 45 (PS5)

Sobresale la ausencia de Hunter x Hunter: Nen x Impact, el título de lucha basado en el manga de Yoshihiro Togashi. A pesar de que obtuvo muy malas críticas por su apartado visual de antigua generación y su sistema de combate desbalanceado, el título competitivo se quedó fuera del top y actualmente posee una puntuación de 53 en el sitio web.

Pero cuéntanos, ¿jugaste algún título de la lista? Déjanos leerte en los comentarios.

