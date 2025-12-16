Dicen que Call of Duty: Modern Warfare 4 será una copia del controversial CoD: MWII de 2022, pero desarrolladores desmienten los rumores

Informes sobre la nueva entrega preocuparon a los fans, pero Infinity Ward pide a los jugadores que “no crean todo lo que leen en Internet”

Sin duda, 2025 fue un año difícil para Call of Duty por culpa del “fracaso” de Black Ops 7, la más reciente entrega. Ahora, los fanáticos decepcionados tienen la mira puesta en el rumoreado CoD: Modern Warfare 4. Aunque la existencia de ese título aún no está confirmada, informes recientes activaron las alarmas de la comunidad.

Hace unos días, Activision reconoció la mala recepción del título de este año y anunció que se acabaron los lanzamientos consecutivos de la misma subserie. La compañía también se mostró optimista sobre el futuro y afirmó que lo mejor está por venir, aunque se negó a profundizar en el tema.

Deberemos ser pacientes y esperar para conocer toda la información oficial relacionada con la entrega de 2026, pero una fuente relativamente confiable dentro de la comunidad compartió algunos detalles del componente multijugador. Esta filtración asustó a un sector de la fanaticada.

Call of Duty: Modern Warfare 4 sería una “copia” del juego de 2022

En redes sociales, el usuario TheGhostOfHope, quien anteriormente compartió información precisa sobre los lanzamientos de la franquicia, reveló algunos pormenores del apartado competitivo del título que debutará en los compases finales de 2026.

Según los informes previos, la nueva entrega será Call of Duty: Modern Warfare IV, que continuará la historia del juego de 2023 y nos llevará a un conflicto que se desarrollará principalmente en Corea. Es importante recalcar que Activision aún no confirma el nombre ni la ambientación del próximo estreno de la saga.

El filtrador TheGhostOfHope recurrió a su perfil de X con una declaración que dividió las opiniones de la comunidad.

Según la filtración de TheGhostOfHope, el multijugador del rumoreado Call of Duty: Modern Warfare 4 será una calca del multiplayer de Modern Warfare II de 2022

De acuerdo con el informante, “el modo multijugador de Modern Warfare 4 en su estado actual es una copia completa de Modern Warfare II, excepto que no tiene el sistema de ventajas y posee menos penalización por apuntar con la mira y deslizarse”. También se dice que las armas tienen “un montón de retroceso visual”.

TheGhostOfHope reafirma que el modo competitivo del videojuego de 2026 es “prácticamente una copia completa” del multiplayer del título de 2022. Estas declaraciones generaron debate en la comunidad; mientras algunos disfrutan el enfoque realista de Modern Warfare II, otros aseguran que es uno de los peores multijugadores de la era moderna de Call of Duty.

Infinity Ward aborda los rumores

Aunque el filtrador ya demostró ser una fuente de fiar, es preciso recalcar que la información que compartió en redes sociales carece de confirmación oficial. De hecho, el estudio desarrollador a cargo de la próxima entrega de la franquicia se pronunció al respecto y negó los rumores.

En un breve post en X, Infinity Ward deseó felices fiestas a la comunidad y afirmó que “nos vemos en 2026”, lo que prácticamente confirma que el equipo será el principal responsable del nuevo Call of Duty. Más importante aún, la compañía pidió a los fanáticos que “no crean todo lo que leen en Internet”.

Todo parece indicar que el estudio hacía referencia a la filtración de TheGhostOfHope. Ante esto, el informante compartió otra publicación donde se defiende de las críticas.

Se rumorea que el Call of Duty de 2026 será una continuación de MWIII de 2023

“Filtré un montón de cosas sobre Vanguard, MWII, MWIII, BO6, BO7 antes que nadie más. ¿Me he equivocado en algunas cosas en el pasado? Claro, sin duda, y lo reconozco. Pero la idea de que invento cosas o que lo hago con odio en el corazón, como algunos en los comentarios les gusta insinuar, no es cierta en absoluto”.

De cualquier forma, se espera que el próximo Call of Duty se muestre al mundo durante la primera mitad del próximo año. En caso de que realmente sea Modern Warfare 4, es probable que otras afirmaciones del filtrador también sean precisas. Por ahora, lo mejor será tomar los rumores con pinzas.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que el multijugador sea como el de Modern Warfare II? Déjanos leerte en los comentarios.

