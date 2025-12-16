Fortnite y Bleach tendrán una colaboración: ¿cuándo inicia y qué personajes de Tite Kubo llegarán al Battle Royale?

Bleach será la próxima gran franquicia japonesa que tendrá una colaboración con Fortnite. El Battle Royale ha tenido contenido de algunos de los animes más populares de la historia, como Dragon Ball, Naruto, Jujutsu Kaisen y más. Ahora es el turno de Ichigo Kurosaki y compañía para invadir el Battle Royale con skins y demás sorpresas temáticas basadas en la obra de Tite Kubo.

Por medio de un breve teaser cargado de fan service, Epic Games confirmó la colaboración con Bleach. El contenido especial basado en el anime y manga llegará en unos cuantos días al Battle Royale. Por ahora, sabemos que el estudio preparó 4 skins que, por supuesto, corresponden a los personajes más icónicos del shōnen.

Fortnite y Bleach tendrán una colaboración, ¿cuándo iniciará?

Epic Games publicó recientemente un misterioso teaser para anunciar una nueva colaboración para Fortnite. Los fanáticos de Bleach identificaron de inmediato las referencias a la popular franquicia de Tite Kubo. El teaser muestra un escenario gris lleno de espadas. En los últimos segundos, muestra la icónica Zanpakutō de Ichigo.

Para despejar cualquier duda, el video también muestra a un par de mariposas de la Sociedad de Almas, referencia inconfundible de la obra de Kubo. No se revela a ninguno de los personajes ni contenidos que formarán parte de esta colaboración, pero sí se confirma que estará disponible muy pronto en el Battle Royale.

El anime que marcó a generaciones por fin llegará a Fortnite: Battle Royale

La colaboración entre Fortnite y Bleach debutará el 20 de diciembre, es decir, la próxima semana. Se espera que, en los próximos días, Epic Games detalle todas las novedades que añadirá con este crossover, que llegará justo para la temporada navideña.

A pesar de su larga ausencia, Bleach aún es muy popular, sobre todo tras el lanzamiento de Bleach: Thousand-Year Blood War, anime que adapta la última parte del manga. Los jugadores de Fortnite pidieron la colaboración durante años. Los creadores de la comunidad hicieron múltiples experiencias basadas en la franquicia, pero ahora el contenido oficial por fin está a la vuelta de la esquina.

¿Qué personajes y contenido llegará al Battle Royale?

Epic Games aún mantiene en secreto el contenido de Bleach que llegará a Fortnite. Como siempre, los dataminers ya hicieron de las suyas y adelantaron algunas de las sorpresas que llegarán con la colaboración. HYPEX, uno de los filtradores más famosos del juego, reveló una imagen que revela las 4 skins que estarán disponibles.

El dataminer describió una imagen promocional que muestra a Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Orihime Inoue y Uryu Ishida descendiendo al campo de batalla. Se especula que también se añadirá la canción Number One – Bankai y más contenido cosmético basado en la franquicia.

Skins de Bleach que llegarán pronto a Fortnite

Los jugadores creen que más skins de Bleach llegarán en otro momento, pues hay personajes clave que no aparecen en la imagen filtrada, como Chad, alguno de los generales y, por supuesto, uno de los poderosos villanos de la franquicia.

Al momento de escribir esto, no hay más filtraciones sobre la colaboración con el popular anime y manga. De acuerdo con reportes, Fortnite también prepara contenido temático de Harry Potter, South Park y Home Alone, que probablemente también esté disponible esta semana como parte del Winterfest.

