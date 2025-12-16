Gratis: este juego inspirado en Mega Man tiene 100% de descuento en Steam; consíguelo sin costo y ahorra más de $60 MXN

Steam adelantó la temporada de regalos y ofrece gratis un llamativo juego inspirado en Mega Man. Los fans de la franquicia y los juegos de plataformas con elementos de acción deben ser rápidos, pues la promoción estará disponible sólo por tiempo limitado. El título en cuestión tiene 100% de descuento en la tienda de Valve, así que conseguirlo sin costo implica un ahorro de más de 60 MXN.

Se acerca la temporada de fin de año, que es ideal para darle un vistazo a todos esos juegos que conseguimos en ofertas o como regalos. El título de Ritual Games y GrabTheGames es una excelente opción para pasar un buen rato en los próximos días, especialmente para quienes extrañan la franquicia de Capcom y otros plataformeros retro.

One Gun Guy está disponible gratis en Steam

En 2022, Ritual Games y GrabTheGames lanzaron en Steam One Gun Guy, un juego con una clara inspiración en Mega Man. El título fue bien recibido entre los jugadores de PC por ser un homenaje a las entregas clásicas de la saga de Capcom y otros plataformeros de acción que debutaron hace décadas.

Las reseñas destacan que One Gun Guy es un juego entretenido, pese a su corta duración. Algunos jugadores consideran que es una buena combinación de los Mega Man y Super Mario Bros. clásicos, lo que le da un toque muy especial. Otros creen que la experiencia es demasiado simple para su precio y que sus controles deberían mejorar.

El plataformero de acción recibió críticas mixtas en la plataforma de Valve

One Gun Guy es un título pensado para jugadores que buscan un reto con toques retro, pues su estética, música y jugabilidad rinden homenaje a joyas del pasado. El título está disponible gratis en Steam por tiempo limitado, así que los interesados sólo tienen un par de días más para reclamarlo y ahorrarse $64.49 MXN, que es su precio normal.

Para obtenerlo con 100% de descuento, basta con visitar su página en Steam y dar clic al botón “Añadir a la cuenta”. La promoción concluirá al mediodía del 18 de diciembre, es decir, el próximo jueves.

¿Por qué vale la pena probar el juego gratuito de Steam?

De acuerdo con sus desarrolladores, One Gun Guy es ideal para aquellos jugadores que buscan un reto. El título se desarrolla a lo largo de un solo nivel que está interconectado. El protagonista tiene sólo una arma para derrotar a sus enemigos y superar todos los obstáculos, pero también tiene a sus disposición mejoras que se pueden encontrar en el nivel lleno de plataformas.

El objetivo es simple: llegar al final del nivel y pelear contra un poderoso jefe, que pondrá a prueba todos los movimientos aprendidos en el camino. El juego ofrece una dificultad especial para quienes buscan un mayor desafío, que sólo está pensada para jugadores experimentados.

Dicho modalidad eleva de forma importante el nivel de reto, pues cada error de precisión se convertirá en un castigo. Los desarrolladores también presumen que el juego tiene integración con Steam Trading Cards. Esto significa que, al jugar, se pueden desbloquear cartas, insignias, fondos de perfil y emoticonos con arte pixelado inspirado en el universo del juego.

El juego ofrece una experiencia simple, pero divertida para los fans de los plataformeros de acción

